Vítěz tendru ČEZ o bulharský byznys se vrací do hry | E15.cz

„Antimonopolní úřad se začal žádostí znovu zabývat čtrnáctého prosince. Je to posun ke splnění jedné z odkládacích podmínek transakce,“ uvádí mluvčí ČEZu Alice Horáková. Lhůta pro splnění takzvaných odkládacích podmínek, které měly umožnit transakci, marně uplynula koncem listopadu. I přesto ponechal ČEZ v platnosti dřívější smlouvu o koupi bulharských aktiv, kterou s Inercomem uzavřel ještě před tím, než smlouvu zablokoval tamní antimonopolní úřad. Mezitím ČEZ oznámil, že o koupi svých aktiv v Bulharsku začne jednat s indickou firmou India Power.



„Inercom je tedy nadále ve hře. Pokud by ČEZ musel uzavřít smlouvu s India Power, hrozilo by dosažení mírně nižší ceny,“ říká analytik Fio banky David Brzek. Indická společnost skončila v tendru ČEZ na jeho bulharská aktiva jako druhá. „Musela tedy pravděpodobně nabídnout nižší cenu,“ dodává Brzek.



Kupní smlouvu, která neprošla přes bulharského regulátora, uzavřely Inercom a ČEZ letos v únoru. Bulharský antimonopolní úřad ale její realizaci devatenáctého července znemožnil se zdůvodněním, že by Inercom získal na trhu dominantní postavení. ČEZ i Inercom se následně odvolaly k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten první líčení stanovil na jaro 2019. Inercom následně podal novou žádost (poté, co provedl vnitřní restrukturalizaci), kterou se ale antimonopolní úřad odmítl zabývat. Proti tomuto rozhodnutí byla rovněž ze strany Inercomu i ČEZ podána žaloba a Nejvyšší správní soud rozhodl, že antimonopolní úřad pochybil a touto žádostí se zabývat musí.