Vítkovice Steel opět mohou nakládat se svým majetkem. Firma není napojená na Rusko

Ostravská hutní firma Vítkovice Steel může znovu bez omezení nakládat se svým majetkem. Nepotvrdilo se podezření na vlastnické propojení firmy na Rusko, kvůli kterému jí Finanční analytický úřad (FAÚ) více než před dvěma lety majetek zablokoval. Šetření úřadu skončilo a FAÚ své předběžné opatření vztahující se na nakládání s akciemi a finančními prostředky společnosti zrušil, řekla mluvčí firmy Jana Dronská. Firma celou dobu popírala, že by měla vlastníky, jichž se týkají sankce proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Ministerstvo financí zrušení předběžného opatření potvrdilo.

„Úřad rozhodl v náš prospěch a potvrdil to, co jsme celou dobu říkali. Konečně můžeme fungovat bez omezení a bez nálepky podezření, kterému jsme museli čelit více než dva roky. Je to zásadní událost pro stabilizaci podniku a jeho další rozvoj, což má přesah i na náš region a kondici tuzemského ocelářství,“ uvedl generální ředitel podniku Radek Strouhal.

„Můžeme potvrdit, že FAÚ pravomocně zrušil předběžné opatření postavené na sankcích EU, které zamezovalo společnosti Vítkovice Steel nakládat s jejími akciemi. Důvodem k tzv. 'rozmrazení' akcií společnosti je fakt, že se nepodařilo prokázat vlastnické propojení na sankcionované osoby. Společnost tedy ze strany FAÚ není nijak omezena s nakládáním svého majetku či finančními prostředky,“ uvedla ředitelka odboru komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová.

Firma po celou dobu vyráběla, opatření FAÚ jí ale působilo problémy. V roce 2022 prohloubila svou ztrátu oproti roku 2021 o 314,5 milionu na 422,7 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb podniku klesly meziročně o 30 procent na 6,1 miliardy korun.

„Společnost měla po nařízení předběžného opatření zejména v roce 2022 problémy udržet obchodní i finanční partnery a také zaměstnanci měli obavy z dalšího vývoje. K tomu se přidaly drahé energie, logistické komplikace a nejistota dodávek plynu,“ uvedla Dronská. Doplnila, že oceláři musí navíc ještě řešit emisní povolenky a ochranná opatření na dovoz oceli do Evropy.

„Nebylo to snadné, někteří partneři se od nás odvrátili, ale podařilo se nám udržet výrobu i obchodní vztahy a postupně navázat nové. Dodáváme naše výrobky už také na obnovu Ukrajiny a v loňském roce jsme začali spolupracovat s investorem, který má zájem společnost dále rozvíjet,“ uvedl Strouhal.

FAÚ zahájil šetření a nařídil předběžným opatřením 22. dubna 2022 omezení vztahující se na nakládání s akciovými podíly a s finančními aktivy. „Vedení společnosti Vítkovice Steel od počátku šetření deklarovalo vstřícnost a vůli ke spolupráci v rámci správního řízení a opakovaně potvrzovalo, že nemá ruské vlastníky ze sankčních seznamů. Společnost vlastní pět nadnárodních investičních fondů, které ovládají osoby z bývalého Sovětského svazu, konkrétně z Arménie,“ uvedla mluvčí.

Dronská uvedla, že v rozhodnutí, které již nabylo právní moci, FAÚ konstatoval, že ruší předběžné opatření a že kmenové akcie vlastněné pěti investičními fondy nejsou považovány za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, a nakládání s nimi není zakázáno ani omezeno. Totéž se týká finančních prostředků a hospodářských zdrojů společnosti.

Vítkovice Steel jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli. Firma je největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem štětovnic, jež se používají při zakládání staveb a zpevňování břehů vodních cest. Do zahraničí směřuje 70 procent prodaných výrobků. Podnik má přes 800 zaměstnanců.