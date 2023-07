Volkswagen má k investici do gigafactory přimět štědřejší nabídka ČR | e15.cz

„Vláda jasně deklarovala zájem o umístění strategické investice společnosti Volkswagen v České republice a aktivně podniká kroky s cílem ji získat. Standardní součástí je i jednání o investiční pobídce,“ uvádí mluvčí ministerstva Marek Vošahlík. Nabídka by měla být dokončena během léta.

Jak vysoká by státní podpora projektu za zhruba 120 miliard korun mohla být, zatím neupřesnil. „Jednání nadále probíhá a nelze ho nyní blíže komentovat. Platí však, že případná výše veřejné podpory se řídí stávajícím legislativním rámcem Evropské unie,“ dodává Vošahlík.

Téma možné výstavby takzvané gigafactory v Česku, jež má zhotovovat baterie do elektromobilů, se mělo řešit mimo jiné i na evropské a světové radě koncernu Volkswagen, tedy setkání z konce června, uvedl týdeník odborů ve Škodě Auto.

„Člen koncernového představenstva Thomas von Schmall férově odpověděl, že Evropská komise nastavila nové podmínky a bude muset být vypsána nová poptávka. ,Máte velkou šanci,ʻ dodal,“ píše předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík. „Z osobních rozhovorů bylo jasné, jak si všichni naší lokality cení. Ovšem je to Volkswagen a v zádech je vždy cítit politika,“ dodává Povšík. Tiskové oddělení koncernu na dotazy E15 do vydání článku neodpovědělo.

Koncern počítá se šesti továrnami na baterie v Evropě. Ta centrální již vzniká v dolnosaském Salzgitteru, další se chystá ve Valencii a severošvédském městě Skellefteå. „Zákon o snižování inflace v USA odstartoval boj o investice, který sahá daleko za hranice Evropy. Jeho protiváhou je Průmyslový plán Zelené dohody Evropské komise. Pokud se v jeho důsledku objeví výhodnější pobídky, zohlední to koncern Volkswagen při svém rozhodování,“ uvádí mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Potvrdil, že Volkswagen dál hledá vhodnou lokaci pro svou další továrnu, výhodou Česka má být především jeho poloha ve středu Evropy a blízkost pěti koncernových závodů v okruhu dvou set kilometrů od zamýšleného místa výstavby.

Pokud by koncern skutečně ukázal na Líně, pro zdejší obce by vybudování provozu až o pěti tisících zaměstnancích znamenalo nemalou zátěž. Obce Dobřany, Líně, Zbůch, Chotěšov a Chlumčany již nyní čelí například nedostatku kapacit mateřských či základních škol. Předkládací zpráva ministerstva počítá s možným zhoršením situace v případě zbudování továrny. Náklady na projekty zvyšování kapacit vyčísluje na 689 milionů korun.

Vláda už ve středu schválila dohodu s obcemi, která jim zaručuje zmenšení plochy areálu továrny na nanejvýš dvě stě hektarů místo původních sedmi set hektarů. Stát také bude investovat do silniční a železniční infrastruktury v okolí, aby omezil dopady na obce. Veškeré investice budou vycházet z chystané studie dopadů stavby gigafactory, kterou vypracovává agentura CzechInvest. Její předběžné výsledky, které zpracuje konsorcium firem AQE advisors, 4ct a FARA ON, by měly být známy na podzim.