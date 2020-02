Volkswagen se v Německu dohodl na odškodném za dieselgate, majitelé dostanou tisíce eur | E15.cz

Automobilka Volkswagen se překvapivě dohodla s německými majiteli naftových aut na odškodném. Kvůli podvodům s měřením emisí jim vyplatí celkem 830 milionů eur (asi 21 miliard korun). Odškodné bude odstupňováno podle typu a stáří vozu, a to od 1350 do 6257 eur, tedy od 34 do 159 tisíc korun, oznámily firma a spotřebitelský svaz VZBV, který majitele vozů zastupoval.