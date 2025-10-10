Výpadek elektřiny v Praze. Část metropole je bez proudu
Praha se potýká s rozsáhlým výpadkem elektrické energie. Podle dostupných se týká Nového Města, Nuslí, Žižkova a Vinohrad. Výpadek není podle informací e15 tak rozsáhlý, jako byl blackout 4. července letošního roku.
„Nejedná se určitě o žádný blackout. Jde o technickou závadu na jedné z našich rozvoden. Postiženo je Nové Město, část Nuslí a Vinohrad. Kolegové zjišťují rozsah, nepředpokládame, že by to mělo trvat dlouho,“ řekl tiskový mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka.
Podle něj by se měly dodávky elektřiny obnovit opět kolem 13:30.
Další páteční blackout se nekoná
Začátkem července letošního roku zažila Praha a část Česka největší výpadek elektřiny za poslední roky. Bez proudu se tehdy ocitlo až milion odběrných míst, což ochromilo dopravu i provoz nemocnic. Zastavilo se metro, nefungovaly semafory a lidé uvízli ve výtazích. Výpadek způsobil pád fázového vodiče vysokonapěťového vedení u Kličína, který vedl ke kaskádové poruše v přenosové soustavě.
Dodávky se tehdy podařilo obnovit zhruba po hodině, nicméně událost otevřela diskusi o stárnoucí infrastruktuře a zranitelnosti české přenosové sítě. Energetici následně zdůraznili nutnost investic do modernizace rozvoden i dálkového řízení přenosu energie, aby se podobné situace neopakovaly.
Podrobnosti o dnešním výpadku zjišťujeme zjišťujeme