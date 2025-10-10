Aktualizováno: Výpadek elektřiny v Praze. Část metropole se ocitla bez proudu
Praha se v pátek dopoledne potýkala s výpadkem elektrické energie. Bez proudu byla část Nového Města, Nuslí, Žižkova a Vinohrad. Výpadek nebyl podle informací e15 tak rozsáhlý, jako blackout z 4. července letošního roku.
„Nejedná se určitě o žádný blackout. Jde o technickou závadu na jedné z našich rozvoden. Postiženo je Nové Město, část Nuslí a Vinohrad. Kolegové zjišťují rozsah, nepředpokládame, že by to mělo trvat dlouho,“ řekl tiskový mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka pro e15 těsně před polednem.
Firmě se závadu podařilo vyřešit rychle. Metropole byla částečně bez proudu 15 minut. Podle PRE se dodávky na všech místech podařilo obnovit lehce po 12. hodině.
Další páteční blackout se nekoná
Začátkem července letošního roku zažila Praha a část Česka největší výpadek elektřiny za poslední roky. Bez proudu se tehdy ocitlo až milion odběrných míst, což ochromilo dopravu i provoz nemocnic. Zastavilo se metro, nefungovaly semafory a lidé uvízli ve výtazích. Výpadek způsobil pád fázového vodiče vysokonapěťového vedení u Kličína, který vedl ke kaskádové poruše v přenosové soustavě.
Dodávky se tehdy podařilo obnovit zhruba po hodině, nicméně událost otevřela diskusi o stárnoucí infrastruktuře a zranitelnosti české přenosové sítě. Energetici následně zdůraznili nutnost investic do modernizace rozvoden i dálkového řízení přenosu energie, aby se podobné situace neopakovaly.