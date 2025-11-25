Výroba aut v Česku klesá, ale elektromobily rostou. Jawa Moto vykazuje velký propad
- Výroba osobních automobilů v Česku za deset měsíců klesla.
- Škoda Auto naopak zvýšila výrobu.
- Produkce autobusů vzrostla, zatímco tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto vykázal pokles výroby.
Výroba osobních aut v Česku za deset měsíců roku meziročně klesla o dvě procenta na 1 214 016 vozů. Produkce elektrických automobilů se zvýšila o 85 procent na 235 207 aut, tedy 19,4 procenta výroby. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.
Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech od ledna do konce října 784 518 osobních automobilů, což představuje nárůst o 2,7 procenta. Elektromobily a plug-in hybridy tvořily 22,7 procenta celkové produkce značky.
Produkce v nošovickém závodě automobilky Hyundai klesla meziročně o 16,1 procenta na 238 475 vozů. Z celkového počtu vozidel mělo 29 540 čistě elektrický a 27 233 plug-in hybridní pohon. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvodem odstávek je nižší poptávka po autech.
Z výrobní linky automobilky Toyota Motor Manufacturing v Kolíně sjelo 191 023 vozidel, tedy o 0,1 procenta meziročně méně. Více než polovinu z celkového objemu tvořily hybridní vozy Yaris HEV, druhou polovinu pak modely se spalovacím motorem. Toyota zároveň nedávno spustila produkci nového modelu Toyota Aygo X Hybrid, který je aktuálně nejdostupnější hybrid značky v Evropě.
Pokles je jen malý
„Mírný dvouprocentní pokles vnímám v současné složité době jako dobrý výsledek. Výroba elektrifikovaných vozidel v tomto období dál posilovala - elektromobily a plug-in hybridy představovaly již téměř pětinu veškeré domácí výroby. Stejný trend potvrzuje i více než čtyřnásobný nárůst výroby elektrobusů. To vše ukazuje, že české automobilky dokážou technologickou transformaci proměnit v konkrétní výsledky,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.
Výroba autobusů se zvýšila o 28 procent na 4588 vozidel. Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 4232 autobusů, libchavský závod SOR vyrobil 331 vozidel.
Tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto vykázal meziroční pokles výroby o 29 procent na 598 strojů.