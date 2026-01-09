Škoda sahala po senzaci, Elroq skončil v anketě o evropské auto roku těsně pod vrcholem
- Vítězem ankety Auto roku 2026 se stal Mercedes-Benz CLA.
- Na druhém a třetím místě skončily Škoda Elroq a Kia EV4.
- Porota 59 motoristických novinářů z 23 evropských zemí vybírala ze sedmi finalistů.
Vítězem ankety Auto roku 2026 v Evropě se stal vůz Mercedes-Benz CLA, na druhém místě skončil automobil Škoda Elroq. Oznámili to pořadatelé ankety.
Do finále soutěže se probojovalo celkem sedm vozů. Na třetím místě skončil vůz Kia EV4. Za ním následovaly automobily Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster a Renault 4.
Anketu od roku 1964 pořádají evropské motoristické časopisy. Porotu tvoří odborní motorističtí novináři. O letošním pořadí rozhodlo 59 novinářů z 23 evropských zemí. V loňském roce v anketě zvítězil automobil Renault 5 /Alpine A290.
Škoda Auto představila elektrický sportovně-užitkový vůz (SUV) Elroq v říjnu 2024.