J&T a PPF prodaly luxusní hotel v Londýně. Kupujícím je skupina z Mallorky
- Pětihvězdičkový hotel The Westminster London v historickém centru britské metropole má nového vlastníka.
- Luxusní nemovitost prodaly fond BHP Hotels SICAV, společnosti PPF Real Estate a globální provozovatel hotelů Westmont Hospitality Group.
- Hotel byl na prodej poslední dva roky.
Hotel The Westminster London, Curio Collection by Hilton v historickém centru Londýna změní vlastníka. Dosavadní majitelé včetně dvou českých finančních skupin J&T a PPF prodaly nemovitost španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts původem z Mallorky. Fond J&T ARCH Investments je od prosince 2023 jedním z hlavních investorů ve fondu BHP Hotels zaměřeného na investice do hotelnictví.
Zakladatelem fondu BHP Hotels a jedním z jeho investorů je Branislav Babík, dlouholetý šéf společnosti Best Hotel Properties. Ta funguje jako odborný poradce fondu BHP Hotels. Dalším spoluvlastníkem je PPF Real Estate. Cenu transakce strany nezveřejnily.
Hotel má za sebou rozsáhlou rekonstrukci z let 2019 až 2021. Celkem je v ubytovacím zařízení 464 pokojů. Nachází se ve čtvrti Westminster v historickém centru Londýna, v krátké docházkové vzdálenosti od významných památek a turistických atrakcí, jako jsou Westminsterské opatství, Big Ben nebo Tate Britain.
„Tato současná londýnská hotelová ikona je ukázkou naší úspěšné dlouhodobé strategie nákupu, rekonstrukce a provozního vyladění luxusních hotelů před finálním předáním do rukou nového vlastníka,“ uvedl k transakci Branislav Babík, zakladatel fondu BHP Hotels SICAV.
Na hotelovém trhu je živo
Babík je známý díky akvizici pražského hotelu InterContinental. V roce 2019 pak společnost Best Hotel Properties ikonický hotel v Pařížské ulici prodala investiční společnosti R2G miliardáře Oldřicha Šlemra a zakladatelům antivirové firmy Avast Pavlu Baudišovi a Eduardu Kučerovi. Dnes zrekonstruovaný hotel provozovaný řetězcem Fairmont vlastní už jen Baudiš s Kučerou.
Původně čtyřhvězdičkový hotel DoubleTree by Hilton Hotel London – Westminster vlastněný společností Carolia Westminster Hotel Limited koupila v roce 2017 trojice investorů s následujícími vlastnickými podíly: společnosti Best Hotel Properties a PPF po 45 procentech a zbylou desetinu Westmont Hospitality Group. Ke konci roku 2023 společnost BHP odprodala svůj podíl v hotelu The Westminster London, Curio Collection by Hilton do fondu BHP Hotels SICAV.
Na hotelovém trhu je po covidu poměrně živo. A to i v Praze. Nového majitele mají Hilton či Four Seasons. Z hlavního města nakonec nezmizí ani značka InterContinental. Nově bude u hlavního nádraží. Do Prahy se vrátí díky společnosti IHG Hotel & Resorts, která zde provozuje dva jiné hotely, a to Holiday Inn Prague Congress Centre a Holiday Inn Prague Airport.