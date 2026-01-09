Radnice ve Slezské Ostravě dostane přístavbu za 280 milionů. Bude mít současnou a futuristickou podobu
- Podobu přístavby k historickému objektu radnice vybral městský obvod Slezská Ostrava v architektonické soutěži.
- Zvítězil v ní ateliér A8000.
- Stavět by se mohlo začít do dvou let.
Úřad ostravského městského obvodu Slezská Ostrava je dnes rozdělený do dvou lokalit, které jsou od sebe vzdálené asi půl kilometru. Zatímco stará budova z devatenáctého století ukrývá hlavně reprezentativní prostory a kanceláře pro vedení města, většina úředníků sedí v nevyhovující budově na náměstí Juraje Gagarina. Slezská Ostrava se tak rozhodla pořídit k nové radnici přístavbu. Navrhne ji ateliér A8000.
Architekti navázali na novorenesanční budovu moderní stavbou. Obě propojí společný vstup, budovy tedy budou průchozí. Přístavba bude bezbariérová, architekti tu chtěli vytvořit především přehledný prostor pro snadnou orientaci návštěvníků. Předpokládaná investice dosahuje 280 milionů korun.
„Návrh jsme pojali jako hudební skladbu o třech slokách. Každá z nich má jiný výraz, přesto je spojuje společný rytmus a struktura,“ okomentoval architekt z A800 Pavel Kvintus. První část je samotná novorenesanční budova, která odkazuje k minulosti, řemeslné kvalitě a secesní zdobnosti. Novostavbu pak tvoří dvě fasády, z nichž jedna je současná a druhá směřuje k budoucnosti.
Novostavba zahrne i kavárnu
Přístavba tak zvenčí vypadá jako dvě budovy - jedna je tvořená hlazenou omítkou, která odkazuje na historickou formu, druhá moderní administrativní část je z obkladu z copilitového skla. Uvnitř jde ale o jednu budovu. Dole se budou nacházet hlavně pracoviště, které veřejnost vyhledává nejčastěji, jde tak například o podatelnu, pokladnu, matriku či ohlašovnu. Bude tu ale také místo pro kavárnu či dětský a kojící koutek. Ve vyšších patrech budou jednotlivé odbory úřadu.
„Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat. Nová přístavba na ni reaguje současným výrazem a snaží se převyprávět její příběh jazykem dneška,“ dodává architektka Lucie Formanová.
Transparentní materiály architekti využívají nejen na části fasády, také na střeše, vstup je z reflexního skla. V exteriéru je navržena cihelná dlažba, v interiéru měď v odstínu střešní krytiny historické budovy. Součástí novostavby je také podzemní parkoviště s šestnácti místy, dojít by mělo rovněž ke kultivaci přilehlých ulic.
Z původní budovy byty
Ostravský městský obvod vyhlásil na přístavbu historické radnice architektonickou soutěž, do které se přihlásilo třicet týmů. Podle poroty, ve které usedl i architekt David Vávra, dokázal návrh A8000 nejlépe propojit osobitý architektonický přístup s respektem k místu a historii památkově chráněné budovy. „Vítězný návrh je bezpochyby odvážný, ale právě v tom je jeho síla,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
Radnice by mohla být hotová v roce 2030, aktuálně bude uzavřená smlouva s vítězným studiem na dopracování studie, stavět by se mohlo začít na přelomu let 2027 a 2028. Městský obvod se bude také rozhodovat, co dál s prostory, které se po sestěhování uvolní. Variantou je, že budovu, která je složená ze tří činžovních domů, městský obvod prodá a z peněz pak bude financovat budovu novou. Vzniknout by tady každopádně měly byty, které tu byly už dřív.