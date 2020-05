Výroba aut v Česku klesla v dubnu téměř o 90 procent | E15.cz

Výroba osobních aut v Česku do konce dubna meziročně klesla o 31,1 procenta na 337 497 vozů. V dubnu způsobily odstávky vyvolané pandemií koronaviru propad produkce o 88,5 procenta na 14 589 vozů. Oznámilo to v úterý Sdružení automobilového průmyslu.

Škoda Auto vyrobila 218 374 automobilů, tedy meziročně o 29,6 procenta méně, nošovický Hyundai snížil produkci o 35,3 procenta na 65 890 aut a společný kolínský závod Toyoty, Peugeotu a Citroënu TPCA vyrobil 53 233 vozů, tedy méně o 31,5 procenta.

„Očekávaný dramatický pokles dubnové produkce o téměř 90 procent není špatnou zprávou jen pro finální výrobce, ale samozřejmě také pro celý dodavatelský řetězec. Samotným postupným znovuobnovováním výroby finalistů se současné problémy nevyřeší. Dubnové prodeje nových vozů v EU poklesly o 76 procent a vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti autoprůmyslu na funkčním vnitřním trhu byl výrobní režim na všech úrovních silně narušený,“ uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Produkce autobusů Iveco byla po celý duben zastavena a v meziročním srovnání tak od ledna do dubna klesla o 19 procent na 1179 vozidel. Koronavirus neměl dopad na výrobu autobusů v SOR Libchavy, který díky zvýšenému počtu zakázek produkci dokonce meziročně zvýšil o 44 procent na 144 autobusů. Jediný výrobce motocyklů Jawa snížil výrobu o 82 procent na 135 strojů.

Snížená výkonnost autoprůmyslu má podle Wojnara negativní dopad na řadu dalších odvětví a proto by měla pokračovat opatření na zmírnění důsledků pandemie. „Za klíčové nyní považujeme prodloužení programu Antivirus v režimu B, stejně jako zvážení vylepšení jeho parametrů. Firmám by rovněž pomohla implementace navrhovaného režimu C, založeného na snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelům. Oba programy by měly běžet paralelně tak, aby si firmy s ohledem na jejich aktuální ekonomickou situaci mohly mezi příspěvkem na mzdu a odpuštěním části odvodů za zaměstnance zvolit,“ dodal Wojnar.

V celé Evropské unii se v dubnu prodej nových osobních automobilů kvůli koronavirové krizi meziročně propadl o rekordních 76,3 procenta na 270 682 vozů, oznámilo dnes Evropské sdružení výrobců automobilů.

„Nejhorší situace nastala v Itálii, kde v dubnu letošního roku bylo registrováno pouze 4 279 nových automobilů, což představuje meziroční propad o 97,6 procenta. Podobně špatné výsledky hlásí i Španělsko a Irsko. Naopak nejnižší meziroční propady nových registrací hlásí Dánsko, Švédsko a Finsko. I v těchto zemích však došlo k útlumu prodejů nových automobilů o více než třetinu,“ poznamenává hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.