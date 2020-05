Trump pohrozil trvalým zastavením financování WHO | E15.cz

Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Napsal to v dopisu šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi, který zveřejnil na twitteru.

Trump uvedl, že WHO ukázala „znepokojující nedostatek nezávislosti“ vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru. „Je jasné, že opakovaná pochybení vás a vaší organizace při reakci na pandemii přišla svět extrémně draho,“ napsal Trump šéfovi WHO. „Jediný způsob, jakým může Světová zdravotnická organizace vykročit vpřed, je pokud zvládne skutečně prokázat svou nezávislost vůči Číně,“ dodal prezident.

Trump přikázal dočasně přerušit americké financování WHO v polovině dubna a prohlásil, že USA přezkoumají způsob, jakým organizace jednala v začátcích šíření nákazy. Již tehdy přitom WHO obvinil z šíření čínských „dezinformací“ o koronavirové nákaze. Dnes zveřejněný dopis shrnuje výsledky tohoto šetření.

Trump v něm WHO mimo jiné vyčítá, že kriticky neověřovala informace, které dostávala od Pekingu, jež podle USA zakrýval informace o viru a snažil se umlčovat lékaře, kteří upozorňovali na případná rizika. V dopise také tvrdí, že WHO na základě ujištění Pekingu umenšovala ohrožení, které covid-19 představuje a že se zasazovala za otevřenost hranic, což způsobilo nekontrolovatelné šíření nemoci. Podle Trumpova dopisu přitom organizace ignorovala zprávy o nebezpečnosti nákazy, které přicházely ze sousedních asijských zemí. Jako chybu prezident zmiňuje také to, že WHO napříč krizí chválila čínskou transparentnost.

Podobné kritice přitom čelí na domácí půdě sám Trump, který v mnoha veřejných vystoupeních ještě na konci února chválil přístup čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a tvrdil, že má pandemii v Číně pevně pod kontrolou. Na počátku února například prohlašoval, že nákaza sama odejde v dubnu s tím, jak se oteplí.

S tvrdou kritikou Číny přišel americký prezident až ve chvíli, kdy se nákaza silně rozmohla v USA. Trump následně čelil stále většímu tlaku ohledně reakce jeho administrativy, která podle mnohých dlouho nechtěla veřejně uznat vážnost situace, zejména kvůli obavám z dopadů na ekonomiku. Trump se proto podle řady pozorovatelů snaží poukazováním na údajná pochybení WHO a Číny určit jednoznačného viníka a tím odvést pozornost od případných vlastních pochybení. Pandemie covidu-19 je totiž podle průzkumů zásadním tématem kampaně před listopadovými volbami, v nichž Trump usiluje o znovuzvolení.

WHO se k dnešnímu dopisu zatím nevyjádřila, již dříve však uvedla, že přerušení financování hlavní světové zdravotnické koordinační agentury v horké fázi pandemie nepovažuje za šťastné. USA byly největším přispěvatelem WHO, loni organizaci zaslaly 893 milionu dolarů (22,5 miliardy korun), tedy asi 22 procent jejího rozpočtu.

Čínský prezident Si Ťin-pching přitom v pondělí přislíbil WHO na boj s koronavirem dvě miliardy dolarů (51,1 miliardy korun) v příštích dvou letech. Slíbil také, že případnou vakcínu, kterou by vyvinula Čína, dostanou k dispozici všichni. Podle některých zahraničně politických expertů se Peking snaží tímto krokem vyplnit mocenskou mezeru, kterou vytvořil Trump svými kroky vůči WHO. Bílý dům však tvrdí, že se své vůdce globálního lídra nevzdává a že čínské finance pouze slouží k odvedení pozornosti od pochybení Pekingu.