Výrobce dveří Sapeli letos očekává růst obratu o pět procent | E15.cz

„Podle dosavadních ekonomických výsledků se zatím zdá, že letos plánovaný pětiprocentní růst obratu splníme,“ uvedl Bradáč. Zpomalení hospodářství by se podle něj v prodeji dveří ale mohlo projevit s určitým zpožděním, jako před 12 lety.

Ekonomická krize v roce 2008 způsobila pokles stavební výroby, který Sapeli pocítila až v následujících letech. Roční obrat firmy pak klesl ze skoro 1,5 miliardy Kč na 640 milionů v roce 2014. Nových bytů byl ale tehdy přebytek. „Dnes je proti krizi v roce 2008 zcela jiná situace. Na trhu chybí statisíce bytů, a tak poptávka stále převyšuje nabídku. Růst tak v našem oboru můžeme očekávat i v příštím roce,“ řekl Bradáč.

sapeli ročně vyrábí okolo 270 tisíc dveří a zárubní. Investice kvůli viru nezastavila. Netýkají se jen technologií. „V tuhle chvíli jsou daleko důležitější investice do výzkumu a do vývoje. Do nich Sapeli směřuje každoročně více než deset milionů korun a to plánuje i letos,“ uvedl Bradáč. I po minulé krizi firma investovala, aby zefektivnila výrobu.

Letos také Sapeli uvedla na trh nový typ dveří bez kliky, které navrhl český designér Petr Novague. Mezi zahraničními cenami za design, které dveře Muteo získaly, je i ocenění Red Dot Award. Dveře tvořené dvěma deskami ve tvaru písmene Z se dají jednoduše otevřít v jakékoliv úrovni od země. Systém firma vyvinula včetně zámku, je to chráněný průmyslový vzor.

Sapeli je český podnik se stoletou tradicí. Vyrábí široký sortiment dveří, například i dveře odolné proti požáru, pronikání hluku nebo rentgenového záření. Do vývoje a technologií za posledních 28 let dala přes miliardu korun.

Na domácím trhu s dveřmi má Sapeli podle firmy skoro čtyřicetiprocentní podíl. Vyváží 15 procent produkce, nejvíc na Slovensko a do Rakouska. Majoritní podíl ve společnosti teď od spoluzakladatele Jaroslava Vrtala přebírá jeho syn Dušan Vrtal.