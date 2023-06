Vyšší tržby i mzdy, gigafactory v nedohlednu. Automobilky si polepšily | e15.cz

„Automobilový průmysl se loni začal zotavovat z dozvuků koronakrize, byť stále čelil řadě pokračujících i nových výzev. Po třech letech klesajících objemů tak opět ve většině segmentů dosáhl růstu, a to navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelských řetězcích, nedostatku čipů, válce na Ukrajině, extrémnímu růstu cen energií či vysoké inflaci,“ uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Auto Martin Jahn na výroční tiskové konferenci.

Hlavně výrobci Škoda, Hyundai a Toyota se podíleli na meziročním zvýšení výroby osobních aut o více než deset procent na 1,2 milionu vozů. Z toho téměř 93 procent mířilo do zahraničí. Dařilo se i výrobě dalších silničních vozidel, například autobusů, kterých v Česku „vzniklo“ 5322, meziročně o téměř osm procent více.

Největší výpadek postihl průmysl loni v únoru, když kvůli nedostatku čipů, jichž moderní vůz obsahuje zhruba 1500, nebylo vyrobeno 20 až 25 tisíc aut. Ztráta dosáhla zhruba deseti miliard. Velký přínos očekává sdružení od možné investice americké společnosti Onsemi v Rožnově, kde má vzniknout továrna na čipy.

Firmy z autoprůmyslu se pochlubily meziročním zvýšením průměrné mzdy v sektoru o devět procent na 50,5 tisíce korun. Množství zaměstnanců, kteří v odvětví působí, se v posledních letech příliš neměnilo. V roce 2020 uvádí sdružení přes 138 tisíc zaměstnanců, loni jich evidovalo přes 140 tisíc.

Škoda, Toyota i Hyundai se připravují na rekonstrukci výrobních závodů, aby mohly zvýšit výrobu ryze elektrických aut, upozornil Jahn. „Uděláme vše pro to, aby naše auta obstála proti čínské konkurenci. Je ale fakt, se kterým počítáme a nepodceňujeme ho, že Číňané budou expandovat,“ odpověděl Jahn na dotaz z publika. Bez komentáře naopak ponechal otázku, zda do konce letošního roku očekává rozhodnutí koncernu Volkswagen či jiných investorů, kteří v Česku zvažují výstavbu továrny na bateriové články, takzvané gigafactory.

Důležitým faktorem, který ovlivní konkurenceschopnost evropských výrobců vůči asijské konkurenci, bude konečná podoba chystané emisní normy Euro 7. Přímé náklady na výrobu osobního auta by podle sdružení vzrostly až desetinásobně oproti odhadu Evropské komise. Dosáhly by zhruba dvou tisíc eur, téměř padesáti tisíc korun na auto. U autobusů a nákladních vozidel má být rozdíl proti výpočtům komise čtyřnásobný, prodražení by mělo činit přibližně dvanáct tisíc eur na vůz. „Současný vývoj je ale pozitivní a věříme tomu, že komise i parlament schválí pro autoprůmysl realizovatelnou normu,“ uvádí Jahn.

Stejně jako další sektory české ekonomiky však podniky brzdí zamrzlý trh práce. „Je nutné, aby byl vytvořen a s pomocí národních i evropských fondů financován systém celoživotního učení. Pomůže aktualizovat kvalifikaci zaměstnanců v souladu s technologickým rozvojem firem a tím k udržení jejich zaměstnatelnosti,“ říká viceprezident sdružení Miroslav Dvořák.