Významnou chorvatskou průmyslovou skupinu chtějí ovládnout Češi. Mají už skoro třetinový podíl | E15.cz

Čeští podnikatelé výrazně promluví do chystané privatizace jedné z největších chorvatských průmyslových skupin Đuro Đaković. Nejprve v ní minulý měsíc získala největší ucelený podíl společnost DD Acquisition Jaroslava Strnada a Reného Matery a nyní do hry vstoupil českou policií stíhaný podnikatel Pavel Petrovič. Klíčové výběrové řízení na převzetí celé chorvatské skupiny přitom spěje do finále.