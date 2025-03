„Komerční banka má ve svém portfoliu téměř šest desítek klientů z oblasti obranného průmyslu. ČSOB měla a priori zákaz financovat tento sektor, ale před půlrokem změnila politiku. Česká spořitelna navýšila angažovanost ve zbrojním odvětví na dvojnásobek,“ řekl na konferenci ekonomického magazínu e15 a týdeníku Reflex s názvem Obrana a bezpečnost šéf České bankovní asociace (ČBA) Jan Juchelka.

Obrana je veřejná hodnota

Podle bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského je souhra mezi bankami a průmyslem velmi důležitá. „Musíme se věnovat hrozbám, tou největší je Rusko. Musíme navyšovat konvenční obranné kapacity. Debata musí začít odshora, obrana je věc celého státu. Je to veřejná hodnota,“ apeloval Landovský, který je v současnosti výkonným ředitelem neziskové organizace Aspen Institut Central Europe.

Musíme se věnovat hrozbám, tou největší je Rusko. Musíme navyšovat konvenční obranné kapacity. Obrana je věc celého státu. Je to veřejná hodnota,“ apeloval bývalý český velvyslanec při NATO Jakub Landovský | Michaela Szkanderová

Odtažitost a v některých případech až odpor bank vůči zbrojařům má kořeny v klasifikaci takzvaných udržitelných činností Evropské unie neboli EU taxonomii a v pravidlech pro společensky odpovědné a ekologicky udržitelné chování označované jako ESG. „Do těchto kritérií obranný průmysl nezapadá. Ze sociálních důvodů je neudržitelný, protože mimo jiné vyrábí smrtící zbraně. A nevyhovuje ani environmentálním hlediskům. Vojákům těžko můžeme pořizovat elektromobily nebo tanky a bojová vozidla pěchoty s elektrickým pohonem,“ upozornila viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Kristýna Helm.

Jenže otevřený vpád Ruska na Ukrajinu před třemi lety a Trumpova neochota se nadále více zapojovat do zajišťování bezpečnosti Evropy a vynakládat stamiliardy dolarů amerických daňových poplatníků přístup k taxonomii a ESG zásadně mění.

„Jsem kritikem ESG a jako Česká exportní banka tato pravidla pojímáme opačně. Co více může být sociálnějšího a společenštějšího než bránit evropskou společnost a její hodnoty?“ položil řečnickou otázku generální ředitel státního bankovního ústavu Daniel Krumpolc.

Firmy čelí obrovskému tlaku

Česká vláda podle Helm po firmách žádá nárůst výrobních kapacit. Obranný průmysl ale musí přes devadesát procent svojí produkce vyvážet do celého světa, protože dodávky české armádě nebo policii ho neuživí. „Jsme pod obrovským tlakem, přitom poptávka českého státu není dostatečná. Proto vyhledáváme soukromé finanční zdroje, ale často jsme odmítáni. Vzhledem k tomu, že nemáme zakázky na deset nebo dvacet let dopředu, nesplňujeme z pohledu bank podmínky stabilního partnera,“ přiblížila problémy zbrojařů zástupkyně jejich sdružení. Podniky si stěžují také na to, že mají přesně podle zákona několika ministerstvy schválené vývozy do zahraničí, avšak banky odmítají tyto jasné státní záruky uznat a neposkytují exportům finanční krytí.

Česká vláda říká, jak jsme důležití, ale všechno včetně financování si musíme zajišťovat sami. Netvrdím, že by měla obranný průmysl zestátnit, ale musí mu zajistit lepší postavení, když po něm žádá, aby v určitých oblastech převzal odpovědnost za obranu země,“ upozornila viceprezidentka Asociace obranného průmyslu Krystýna Helm. | Michaela Szkanderová

„Skupina CSG a její expanze v Evropě i Spojených státech byly a jsou podporovány českými bankami včetně Komerční banky. Colt CZ má také dostatek financování. Ze strany obranného průmyslu jsem zatím nedostal žádnou stížnost. Jedinou výjimkou byl jistý případ z roku 2022,“ odmítl kritiku za ČBA Juchelka.

I Krumpolc je přesvědčen, že velcí čeští a mnohdy už globální hráči, jako je CSG, Colt CZ či STV Group, seženou financování prakticky vždy. „U malých firem ale mohou být problémy. Celkově musí někdo zbrojařům garantovat odběry. Může to být český stát nebo Evropská unie,“ míní.

Nicméně právě malé a střední firmy tvoří nejen 80 procent evropského obranného průmyslu, ale i složité subdodavatelské řetězce. „Zpoždění velkých dodávek není způsobeno velkými firmami, ale články těchto řetězců. Bojujeme s nedostatkem surovin, cenami energií i s bankovním sektorem. Například Evropské investiční bance neustále vysvětlujeme, aby více investovala do obranných projektů, což by se propsalo i právě do větší vstřícnosti celého bankovního sektoru,“ argumentovala viceprezidentka AOBP.

Juchelka vyzval nespokojené zbrojaře, aby se mu ozvali. „Řešíme to už přes rok. Máme společně pracovat na tom, aby se situace zlepšila. Celková angažovanost českých bank vůči českému obrannému průmyslu se počítá ve vysokých desítkách miliard korun. Ruka je podaná, obraťte se na nás s konkrétními problémy,“ prohlásil šéf ČBA.

Také Krumpolc nabízí pomocnou ruku. „Co nebude moci uchopit komerční bankovní sektor, může uchopit Česká exportní banka nebo Národní rozvojová banka, s níž úzce spolupracujeme,“ uvedl.

Vláda tápe, úkoluje obecně

Člen představenstva společnosti Zeveta Ammunition Tomáš Hrádek připomíná, že stát firmám ve schválené Obranné strategii ČR ukládá, aby výrazně navýšily výrobní kapacity. „Naše firma má aktuálně výhodu v tom, že dokáže sama financovat svůj rozvoj. Za poslední dva roky jsme kapacity ztrojnásobili. Ale jako většina obranného průmyslu je nemůžeme zpětinásobit,“ řekl.

Podle šéfa ČBA Aleše Juchelky je čistě úlohou státu, aby vyvolal poptávku, zavázal se k dlouhodobým odběrům, ulevil podnikům od byrokracie a začal s nimi více komunikovat. „Pak se všechno odšpuntuje,“ doufá. | Michaela Szkanderová

Podle Helm je ruský obranný průmysl státní, režim Vladimira Putina do něj mohutně investuje a dává mu jasné a dlouhodobé pokyny. „Oproti tomu česká vláda říká, jak jsme důležití, ale všechno včetně financování si musíme zajišťovat sami. Netvrdím, že by měla obranný průmysl zestátnit, ale musí mu zajistit lepší postavení, když po něm chce, aby v určitých oblastech převzal odpovědnost za obranu země,“ upozornila za AOBP.

Obranná strategie počítá se zajištěním soběstačnosti Česka například ve výrobě malorážového střeliva a řady typů velkorážové munice. „Je to ale obecné zadání. Potřebujeme přesně specifikovat, co armáda potřebuje,“ popsal aktuální stav Hrádek.

V minulosti fungoval obranný průmysl jako celek, různé výrobní subjekty do sebe cíleně zapadaly. V současnosti ale není sektor schopen udržet si větší strategické zásoby surovin, různých komponent nebo mít zakonzervované výrobní linky, které by v případě krize rozjel. „Ideální by bylo provést audit zbrojní výroby v Česku, abychom věděli, jaké jsou schopnosti jednotlivých firem. Prioritou je nakoupit všechno, co si dokážeme vyrobit, v České republice,“ zdůraznil Hrádek. „A s tím souvisí i financování ze strany bank,“ podtrhl.

Podle ČBA je čistě úlohou státu, aby vyvolal poptávku, zavázal se k dlouhodobým odběrům, snížil byrokracii a začal s podniky více komunikovat. „Pak se všechno odšpuntuje,“ věří Juchelka.