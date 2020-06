Teplárnám se zpřísňují emisní limity. Investice jdou do miliard | E15.cz

Tuzemské teplárenství čeká od začátku července dlouho očekávaný boj s emisními limity. Zatímco letošní regulaci by měly splnit všechny teplárny, na další dvě emisní zpřísnění připravené povětšinou nejsou. Dosažení limitů si ještě vyžádá miliardové investice.

Na červencové limity platné pro teplárny s výkonem nad 200 megawattů se podle Teplárenského sdružení stihly připravit všechny teplárny, jež plánovaly další provoz. To také potvrzují energetické skupiny.

„Plníme všechny zákonné limity a připravujeme se i na ty budoucí,“ říká například člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek. Podobně se vyjadřuje energetická skupina Veolia, která za posledních deset let dala do modernizace tepláren 8,4 miliardy korun.

Jen loni tuzemské teplárny proinvestovaly do ekologizačních opatření přes dvě miliardy a letos to má být podobné. „Když nepočítám letošní rok, celkově se zbývající investice pro splnění ekologických požadavků vyšplhají na zhruba osm miliard korun,“ vypočítává šéf Teplárenského sdružení Martin Hájek.

V pořadí druhé snížení emisních limitů se bude opět týkat větších tepláren. Na nové standardy se budou muset dostat už do srpna příštího roku. Menší zdroje s výkonem pod 200 megawattů mohou přísnějších a nižších limitů dosáhnout až na konci roku 2022. Dosud ale tyto přísnější limity splňuje jen malý podíl obou skupin tepláren.

„Je to ale dáno tím, že sledovaných druhů emisí je hned několik a některým teplárnám chybí dotáhnout už jen jeden parametr. K tomu navíc často nebudou nutné obří investice, ale třeba jen menší dodatečné opatření,“ říká Hájek. Pravidla se budou týkat emisí dusíku, síry, tuhých znečišťujících látek, oxidu uhelnatého a nově také rtuti.

Část tepláren už ale chystá žádosti o výjimky. Například u polostátní Skupiny ČEZ se to týká teplárny Trmice, u skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače zase tepelné elektrárny Chvaletice. Francouzská Veolia už dokonce částečnou výjimku získala, a to pro olomouckou teplárnu.

Na druhé straně se najdou i teplárny, které kvůli obecně přísnější ekologické regulaci ukončují provoz. ČEZ například v pátek uzavřel uhelné bloky v tepelných elektrárnách Dětmarovice a Ledvice.

Odklon od uhlí, jehož spalování způsobuje nejvíce emisí, bude stále častější, míní Hájek. U větších zdrojů ho postupně bude nahrazovat zemní plyn a u menších biomasa.