Kauza OKD: Padne čtrnáct trestních oznámení | E15.cz

„Privatizaci OKD a navazující skutečnosti zřejmě doprovázela nekompetentní i závažná úmyslná protiprávní jednání politiků, úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, která byla v rozporu se zájmy státu,“ píše se ve zprávě, na níž se jednomyslně shodla osmičlenná komise. Nyní dokument projedná plénum Poslanecké sněmovny.

Komisi, kde měla původně zástupce každá strana zvolená v roce 2017 do dolní komory parlamentu, však musel koncem srpna po jmenování ministrem kultury opustit Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Trestní oznámení jsou nepodložená, je to plácnutí do vody. Závěrečnou zprávu bych nepodepsal,“ prohlásil s tím, že komise neobjevila nové důkazy.

Sobotka už v minulosti trestním oznámením kvůli OKD čelil. „Prodej akcií OKD proběhl za tržních podmínek, což nezávisle a oficiálně potvrdila i Evropská komise,“ uvedl. Bývalý ministr průmyslu Urban připomněl, že stejné stanovisko zaujal i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Komise oba podezřívá ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Stát prodal menšinový podíl v OKD skupině Karbon Invest podnikatelů Koláčka a už zesnulého Petra Otavy za 4,1 miliardy korun. „Zájmem státu bylo vyjednat cenu, která byla co nejvýhodnější pro stát, což se v tomto případě nestalo,“ řekl šéf komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Čisté svědomí má někdejší šéf Fondu národního majetku Roman Češka, jehož úlohu má podle komise také prověřit policie. „Na privatizaci OKD jsem se nepodílel a z vyšetřování strach skutečně nemám. Koneckonců už delší dobu probíhá, protože jsem v této věci podával policii vysvětlení,“ řekl deníku E15.

Češka dodal, že komise sleduje jen politické cíle a proto nevyslechla například prezidenta a bývalého premiéra Miloše Zemana. „Jsem přesvědčen, že věděl, že vláda neprodává minoritní podíl zahraničnímu investorovi, ale jde na ruku panu Koláčkovi a spol., kteří OKD ovládli s porušením platných zákonů. Jestli něco bylo v privatizaci špatně, tak právě toto,“ dodal.

I podle dalších pozorovatelů obeznámených s kauzou OKD je zarážející, že si komise nepozvala nejen Zemana, ale rovněž expremiéra Václava Klause. Mohli vysvětlit, za jakých okolností ztratil stát ve druhé polovině devadesátých let v černouhelné společnosti většinový podíl, což byl zásadní zlom v kauze. V roce 2004 získal Koláček a spol. už jen minoritní balík akcií.