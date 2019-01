Zájemce o bulharská aktiva ČEZ opět narazil | E15.cz

Dojednáno. Slavia si definitivně plácla s Teplicemi a koupila nadějného stopera Alexe Krále (20), smlouvu podepsal do léta 2023. Podle neoficiálních informací zaplatí za univerzálního reprezentanta do 21 let sumu kolem jednoho milionu eur plus případné bonusy (postup do Ligy mistrů, podíl na dalším prodeji). Součástí transferu je také 1,5roční hostování útočníka Jana Kuchty v Teplicích.