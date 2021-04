Zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů hrozí odklad | E15.cz

Hospodářský výbor sněmovny v březnu neschválil pozměňovací návrhy, které stanovily takzvané vnitřní výnosové procento, od něhož se odvíjí státní podpora, shodně pro všechny druhy obnovitelných zdrojů na 10,6 procenta. Solárním elektrárnám tak zůstává nejnižší navrhovaný podíl 6,3 procenta. Tato hranice je přitom klíčová pro posuzování přiměřenosti státní podpory. Pokud by solárníci tento nově nastavený limit přesáhli o státní podporu by přišli, a to dokonce i zpětně.

Jde o minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě tvrdí, že vládní návrh vychází z takzvané notifikace, kterou schválila Evropská komise. Podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by to mohlo ročně ušetřit sedm až deset miliard korun.

Proti návrhu bojuje Solární asociace, která jej považuje za diskriminační. „Poslanci hospodářského výboru promeškali šanci nastavit jasné a transparentní podmínky pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie,“ tvrdí předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

Právě stanovení vnitřního výnosového procenta pro solární elektrárny projednání návrhu nejvíce zdržuje. Problémem je také možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Holding Agrofert, který spravuje Babišův svěřenský fond, se v minulých letech stal jedním z lídrů na trhu bioplynových elektráren.

Provozuje osm bioplynek a jím vlastněná společnost Farmtec navíc nové bioplynové stanice dodává. Tržby Farmtecu přitom meziročně stoupají o desítky procent a už jsou skoro na miliardě. Po schválení mimořádně vysoké podpory výroby energie z bioplynových stanic lze očekávat, že tržby Farmtecu dál raketově vzrostou.

Pokud nebude novela projednána ve druhém čtení na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, hrozí, že se do voleb už nepodaří legislativní proces dokončit. Teplárenské sdružení upozorňuje, že další odklad projednání novely by měl zcela zásadní důsledky pro transformaci teplárenství, které se připravuje k přechodu z uhlí na nízkoemisní energetické zdroje.

„Transformace teplárenství by byla zcela paralyzována, důsledky by se projevily již v příští topné sezóně,“ varuje předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Neschválení zákona by se podle něj zásadně promítlo do tvorby rozpočtu pro další období a negativně by ovlivnilo možnosti čerpání prostředků z evropských fondů.