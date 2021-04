Do Modernizačního fondu se přihlásily soláry za 700 miliard | E15.cz

Nový finanční nástroj Evropské unie, který má každým dnem vypsat první ostré výzvy pro registraci projektů, může v Česku odstartovat smršť investic do fotovoltaiky. Podniky do nového Modernizačního fondu přihlásily projekty o souhrnném výkonu bezmála 24 gigawattů v hodnotě 700 miliard korun, potvrdil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Reálně ale počítá, že se podaří uskutečnit desetinu z přihlášených projektů.

Nový fond má v rámci investiční podpory zvýhodnit výstavbu „zelené" energetiky či ekologizaci teplárenství. Požadovaná dotace se u žádostí pohybuje v průměru mezi 30 a 50 procenty celkové ceny projektu.

V oblasti výstavby fotovoltaiky podniky v rámci předregistrační výzvy požádaly o investiční podporu na projekty o souhrnném výkonu 24 gigawattů. To je o zhruba 2,5 gigawattu více, než kolik mají v Česku všechny současné elektrárny dohromady, desetinásobek současného výkonu tuzemských fotovoltaik a zároveň bezmála jedenáctinásobek výkonu jaderné elektrárny Temelín. Odborníci ale očekávání mírní, a to nejen kvůli tomu, že v případě fotovoltaiky se údaje o výkonu a reálné výrobě výrazně liší.

„Zdá se, že kvůli přísnému časovému harmonogramu podniky přihlásily i projekty, se kterými ani příliš nepočítají nebo které jsou přípravené zatím jen v hrubých rysech,“ míní šéf Solární asociace Jan Krčmář. Výjimku podle něj tvoří jen velcí hráči jako například ČEZ, o kterých se ví, že na projektech pracují delší dobu.

Podobně mluví i Valdman ze SFŽP. „Úspěch bude, když se zrealizuje desetina projektů, což by přibližně odpovídalo cílům Národního plánu v oblasti energetiky a klimatu,“ hodnotí.

Stejně to vidí i sami energetičtí hráči. Jedním z nich je i skupina Solar Global, která v Česku vlastní osmnáct solárních parků o celkovém instalovaném výkonu třiceti megawattů. S pomocí Modernizačního fondu chce postavit fotovoltaické elektrárny o souhrnném výkonu v řádu desítek megawattů, jež by vyšly na nižší stovky milionů korun.

„Ve finále však může být souhrnný výkon jen ve vyšších jednotkách, u většiny projektů jsme na začátku,“ připouští majitel skupiny Vítězslav Skopal. Brzdou realizace mohou být podle něj například pomalá povolovací řízení či nedostatek vhodných pozemků. Zatím má Solar Global kompletně připravený pouze solární park v Radvanicích o výkonu 2,7 megawattu. U zbylých musí dořešit minimálně stavební povolení.

Krčmář ze Solární asociace přesto tvrdí, že nadcházející období bude pro tuzemskou solární energetiku zlomem.

„I kdyby se postavila ona desetina projektů, pro Česko by to byl z pohledu solární energetiky velký krok vpřed. Deset let se tu téměř nic nestaví. Loni to bylo pouhých 50 megawattů výkonu, přičemž v Polsku to byly dva gigawatty,“ upozorňuje Krčmář s tím, že tamní trh rozhýbaly aukce, v rámci nichž podniky soutěží o provozní podporu. Pro podnikatele i banky jsou podle něj mnohem výhodnější než jednorázová investiční podpora.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem plánuje, že se nadcházejících aukcí budou moci účastnit téměř všechny energetické zdroje vyjma fotovoltaických. Argumentuje tím, že investiční podpora z Modernizačního fondu je pro solárníky dostatečná. Novelu o podporovaných zdrojích, která aukce zavádí, nyní čeká druhé čtení v Poslanecké sněmovně s největší pravděpodobností ještě v dubnu.

Fotovoltaika v žádostech o peníze z nového fondu převažuje

Modernizační fond je nový finanční nástroj Evropské unie, který má sloužit k transformaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Finanční prostředky v něm pocházejí z prodeje emisních povolenek. Během let 2021–2030 bude v Modernizačním fondu v Česku k dispozici zhruba 200 miliard korun. Ty budou rozděleny mezi devět hlavních programů, mezi něž patří například obnovitelné zdroje, transformace teplárenství, energetická účinnost nebo komunitní energetika.

V devítitisícovém balíku záměrů převažují projekty z oblasti nových obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren, a to z 90 procent. Fotovolatika dominuje přihláškám zejména proto, že zbylé zdroje budou moci využít soutěží o provozní podporu.