Založme v Česku podnik na obrněnce, vybízí Rheinmetall | E15.cz

Na Ústecku by se mohly vyvíjet a vyrábět kanónové věže německých bojových vozidel pěchoty Lynx pro českou a maďarskou armádu a zřejmě i pro další země. Vznikl by společný podnik firmy Rheinmetall Landsysteme a českého státního subjektu, který by se však na projektu musel finančně podílet. Nabídku německé zbrojovky obdržel premiér Andrej Babiš (ANO). Uvádí se to v dokumentu, o němž jednala vláda.