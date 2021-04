Letouny Aero L-39NG by se mohly částečně vyrábět na Slovensku | E15.cz

„Nabízíme Slovenku strategickou spolupráci, jejíž součástí je pořízení osmi letounů L-39NG. Naše řešení by zajistilo větší soběstačnost ve výcviku budoucích pilotů F-16 a zároveň by přineslo významnou úsporu finančních nákladů na tento výcvik. Silným argumentem je také nabídka rozsáhlé průmyslové spolupráce na výrobě letounu L39NG,“ popsal ředitel obchodu Aero Vodochody pro Slovensko Zdeněk Hlačík.

Aero nabízí, že se v rámci smlouvy zaváže přestěhovat výrobu některých komponentů pro L-39NG do země kupce. Zakázku by mohly získat státní Letecké opravovne Trenčín. Uvažuje se o přesunutí výroby špičky letounu, zadní části trupu, brzdových klapek či přídavných nádrží, uvedl mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík.

„Podle našich informací by mohlo padnout rozhodnutí o akvizici už na přelomu roku,“ dodal. Státní tajemník slovenského ministerstva obrany Marian Majer během testů označil modernizaci techniky za prioritu svého rezortu.

Slovensko v roce 2018 nakoupilo 14 stíhaček F-16. První stroje by mělo dostat v roce 2022, dočasně ale zůstanou v USA, kde také projdou výcvikem první piloti. V roce 2023 se letouny mají přesunout na Slovensko. Do budoucna chce Bratislava zajistit vlastními silami i výcvik pilotů. Ten nyní zajišťuje s pomocí šestice letounů L-39, získaných převážně při dělení Československa. Těm v následujících letech skončí životnost a slovenská armáda za ně musí najít náhradu.

Alternativou je pokračování výcviku na F-16 v USA, to by se ale prodražilo. Jak loni uvedl slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, nákup cvičných letounů a výcvik pilotů stíhaček ve vlastní režii by měl armádě přinést úspory v řádu milionů eur ročně.

Vedle Aera se o slovenskou zakázku ucházejí firmy z Velké Británie a Itálie. Britská BAE Systems nabízí letoun Hawk, italská Leonardo buď cvičný stroj M-345 nebo výkonnější a dražší M-346. Slovenské ministerstvo obrany očekává, že za osm až deset letounů včetně provozního, výcvikového a servisního zázemí zaplatí desítky milionů eur.

První letouny nové generace L-39NG Aero dodá do Vietnamu. Za dvanáct strojů a doprovodné služby zaplatí tamní armáda několik miliard korun, dodávky mají proběhnout v letech 2023 a 2024. Výrobce z Vodochod jedná také s maďarskou armádou, ta má zájem rovněž o 12 letadel. V závěru loňského roku si tamní piloti L-39 NG již vyzkoušeli. Už delší dobu jedná Aero o prodeji čtyř L-39NG do Senegalu.

Aero je uprostřed procesu změny majitele. Skupina Penta Investments firmu prodává firmě Aero Investments Partners. V ní drží 51 procent maďarský podnikatel András Tombor, zbytek ovládá česká skupina Omnipol. Transakci už schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.