Armádě se hroutí strategické zakázky, na podpisy s dodavateli zbývají už jen měsíce | E15.cz

Uzavření miliardových zakázek na nová děla ráže NATO, moderní raketomety krátkého a středního dosahu a bojová vozidla pěchoty ještě do říjnových voleb je málo pravděpodobné. Armáda může být nadále závislá na desítkách let staré ruské technice, kterou udržuje při životě jen s velkými obtížemi. Otevřené tendry ministerstvo obrany ani v jednom případě nevypsalo. Právě to mělo kontrakty zrychlit.

Francouzská firma Nexter Systems žádá za 52 houfnic 9,6 miliardy korun. To je o 60 procent více, než českým nákupčím vyšlo z marketingových průzkumů. Izraelská společnost Rafael pak nabídla čtyři baterie raketových systémů Spyder za 15 miliard místo očekávaných deseti miliard. Součástí jsou však i systémy řízení palby nebo čtyři mobilní radary pro protivzdušnou obranu.

„Nabídky z Francie a Izraele obsahují zařízení a služby, které jsme nepožadovali a přesto jsou naceněny. Chceme se dostat co nejblíže k hodnotám zakázek, které jsme předpokládali,“ řekl mluvčí rezortu obrany Jan Pejšek.

Znepokojení kvůli dalšímu zpoždění strategických kontraktů, které se vlečou od poloviny minulé dekády, vyjádřili členové sněmovního výboru pro obranu. „Dotažení projektů podporujeme. Ale za předpokladu tvrdého dojednání maximálně akceptovatelných podmínek,“ uvedl šéf podvýboru pro akvizice ministerstva obrany Jan Řehounek (ANO). Dodal, že výrobci musejí být dotlačeni k podstatnému snížení cen i k většímu zapojení českého průmyslu do zakázek.

Po předložení vůbec prvních oficiálních cenových nabídek začne ministerstvo se zástupci státních podniků Nexter Systems a Rafael tento týden jednat. „Ambicí je podepsat smlouvy do léta,“ odhadl nejbližší možný termín náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka.

Úřadu Lubomíra Metnara (ANO) se však zatím nestalo, že by dokončoval hned tři velké zakázky najednou. Kromě jednání s Francouzi a Izraelci začalo ministerstvo před týdnem testovat tři typy nových obrněnců. I nákup 210 bojových vozidel za více než 50 miliard korun chce přitom Metnar uzavřít do podzimního klání o Poslaneckou sněmovnu.

Právě časového tlaku jsou si však podle informací deníku E15 vědomy i firmy. Pokud by po volbách místo Metnara nastoupil do čela rezortu jiný ministr, mohl by nechat klíčové kontrakty zrevidovat. To by jejich dokončení zpozdilo minimálně o rok. Stejně postupovala například Metnarova předchůdkyně Karla Šlechtová. A to přesto, že byla z ANO jako Martin Stropnický, kterého vystřídala.

„Naším cílem i cílem dodavatelů je, aby se zakázky podepsaly do voleb,“ uvedl mluvčí ministerstva Pejšek.

Nexter Systems stejně jako Rafael mají poskytnout českým podnikům podíl na zakázkách ve výši 40 procent. V tuzemsku je zastupuje Czechoslovak Group, jehož součástí je kopřivnická Tatra Trucks, která má pro francouzská děla vyrobit podvozky a pancéřované kabiny. „Domácí zapojení neznamená, že se v České republice něco smontuje, ale že české firmy vyrobí některé klíčové komponenty a Nexter je certifikuje. To českým podnikům umožní dodávat i dalším zákazníků, kteří si děla Ceasar koupí - zapojí se tedy do dodavatelského řetězce po celém světě,“ uvedl mluvčí Tatry Andrej Čírtek. Podotkl, že automobilka už se takto zapojila do výroby houfnic Caesar pro dánskou armádu.

Co může zvýšit ceny děl a raketometů

- Růst inflace. Dodávky děl a raketometů se mají uskutečnit v letech 2023 až 2026, splátkový kalendář je nastaven do roku 2027. Marketingové průzkumy však ministerstvo obrany vypracovalo v letech 2016 až 2019.

- Dodatečná zařízení. Nabídková cena za 52 děl Caesar obsahuje i systémy řízení palby, které chtěli nákupčí řešit v samostatné zakázce pro Vojenský technický ústav za zhruba jednu miliardu korun. V ceně raketometů Spyder jsou také čtyři radary typu MADR (Mobile Air Defence Radar).