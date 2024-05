Zaměstnanci Liberty Ostrava zůstanou doma dalších šest týdnů

Většina zaměstnanců hutě Liberty Ostrava bude dalších šest týdnů doma za stejných podmínek jako dosud. Rozhodnutí o překážkách na straně zaměstnavatele, kvůli nimž zaměstnanci nemohou chodit do práce, firma prodloužila do 30. června. ČTK to řekli mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.