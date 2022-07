Washington hledá spojence pro cenový strop na ruskou ropu | E15.cz

Washington se pokouší přimět asijské země k podpoře plánu, který by pro surovinu stanovil maximální cenu mezi čtyřiceti až šedesáti dolary za barel. Směs Urals, hlavní ruské ropné exportní zboží, se přitom nyní podle odborníků prodává kolem osmdesáti dolarů, i když přesné informace je od začátku invaze na Ukrajinu těžké získat.

„Chceme na stůl předložit návrh na připojení se ke skupině zemí, která bude mít větší tržní sílu, aby mohla snížit cenu ruské ropy a tím pádem Putinovy příjmy,“ uvedla v pondělí americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová s tím, že chce tento týden o záměru hovořit se zástupci Indie a Japonska v Austrálii na schůzce zemí Quad. Na asijské diplomatické misi je i její kolegyně z rezortu financí Janet Yellenová.

USA přitom nezastírají, že snížení ruských válečných zisků je jedním ze dvou cílů plánů. Druhým je snaha globálně zlevnit surovinu tím, že jí bude na trhu dost a z toho část za regulovanou cenu. Američtí představitelé však připouštějí, že dosáhnout dohody bude složité. „Ačkoli si myslím, že pro mnoho lidí včetně mě je to z hospodářského hlediska obecně přitažlivé, ve skutečnosti bude realizace náročná a řada otázek ještě nebyla vyřešena,“ podotkla podle listu The Wall Street Journal Yellenová.

Američané lákají asijské kupce na ještě nižší ceny suroviny

Jedná se mimo jiné o tom, že firmy by mohly bez postihů přepravovat a pojišťovat transport komodity, jen pokud by byla prodána v rámci cenového limitu. Není přitom jasné, jak zajistit, aby tankery skutečně převážely náklad za dohodnutých podmínek.

Jednou z hlavních otázek je, jestli se k projektu připojí současní velcí odběratelé ruské ropy, Čína a Indie. Tyto státy v posledních měsících využívají výhodných nákupů, což přispívá k tomu, že ruský ropný námořní export prakticky neklesá. A vzhledem k tomu, že ropa typu Brent se od počátku války téměř nedostala pod sto dolarů za barel, je Moskva schopná prodávat komoditu ještě stále poměrně výhodně. Washington patrně sází na to, že by Peking a Dillí mohla zlákat vidina ještě nižších cen.

Obě lidnaté asijské země od počátku invaze do konce května utratily za ruskou ropu 24 miliard dolarů, z toho devatenáct Čína, napsal nedávno Bloomberg. Indie jí ovšem před válkou kupovala jen malé množství a její import vzrostl více než čínský. Celkově růst exportu suroviny do Asie od konce února bohatě vyrovnal snižování vývozu tankery do Evropy.

Itálie a Bulharsko dovážejí více ruské ropy než před válkou

Ten sice v posledních měsících kolísá, ale v průměru je pokles jen mírný a výrazně s ním zřejmě pohne až prosincový start embarga. Země jako Polsko, Británie, Francie, Německo či Finsko sice v posledních týdnech notně omezily či úplně utnuly import ruské ropy, jenže statistiky doháněly jiné státy v čele s Itálií a Bulharskem. Země na Apeninském poloostrově jí nyní dováží násobně víc než před invazí. Na vině je rafinérie Lukoilu, která nemá kvůli bojkotu západních firem jinou možnost než kupovat ruskou surovinu.

Zatímco na přelomu února a března Rusko celkově exportovalo po moři zhruba 3,1 milionu barelů ropy denně, první červencový týden to bylo téměř 3,4 milionu. Na vrcholu s 3,75 milionu barelů byl vývoz ovšem koncem dubna. Bloomberg ovšem uvádí, že nynější pozvolný propad ruská státní kasa vyrovnala zvýšením exportních cel.

Strop je třeba správně nastavit, aby neodradil Moskvu

V květnu podle Mezinárodní agentury pro energii dosáhly ruské příjmy z ropy zhruba dvaceti miliard dolarů, což byl oproti dubnu nárůst o jedenáct procent. A vše nasvědčuje tomu, že Kreml tučné zisky čekají i za červen a červenec. Ruské ministerstvo financí minulý týden uvedlo, že v souvislosti s vysokými světovými cenami počítá tento měsíc s extra příjmem 4,5 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

Je tak otázkou, jak zareaguje Rusko, pokud se USA skutečně podaří vytvořit ropnou koalici. Vzhledem k tomu, že má omezené skladovací kapacity, muselo by v případě odmítnutí plánu zřejmě zavírat vrty a výrazně omezovat produkci. V tomto směru bude podle odborníků hrát velkou roli správné nastavení cenového stropu, aby měla Moskva ještě motivaci ropu prodávat.