Závislost Evropy na ruském plynu vzrostla, Gazprom loni zvýšil podíl na trhu | E15.cz

Průměrná cena plynu Gazpromu vyváženého do Evropy v loňském roce činila 245,5 dolaru (zhruba 5500 korun) za tisíc metrů krychlových. Firma podle prezentace předpokládá, že v letošním roce bude cena činit 230 až 250 dolarů za tisíc metrů krychlových.

Gazpromu se v poslední době daří zvyšovat podíl na evropském trhu navzdory snaze Evropské unie o snížení závislosti na ruském plynu. Dodávky ruského plynu se výrazně zpolitizovaly po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Společnost disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Aksjutin rovněž uvedl, že podíl Gazpromu na dovozu plynu do Číny by se do roku 2035 mohl vyšplhat na 25 procent. Gazprom plánuje koncem letošního roku zahájit dodávky plynu do Číny prostřednictvím nového plynovodu Síla Sibiře.