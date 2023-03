Pardubická firma T-CZ dodá radary za stamiliony indické armádě | e15.cz

Do technologických celků dodává T-CZ počítačové vybavení, software pro zpracování a zobrazení dat, hlasové a datové záznamníky a síťovou infrastrukturu. „Zároveň jsme firmě Data Patterns předali značné know-how v oblasti zpracování signálu a detekce cílů. Česko-indická spolupráce v oblasti radarů tak ukazuje možnosti a potenciál indického trhu pro české firmy, které se nebojí technologického transferu,“ řekl E15 obchodní ředitel a spolumajitel L.P.P. Holding Radim Petráš.

Společný projekt s indickým partnerem uzavřela T-CZ na jaře 2022. „Je to pro nás významná a vysoce referenční zakázka právě s ohledem na zákazníka, kterým je indické pozemní vojsko a námořnictvo. Samotná příprava kontraktu probíhala víc než tři roky a je důležitá pro další rozvoj T-CZ,“ dodal Petráš.

Právě kooperace s indickou společností zajistila T-CZ vítězství v tendru. Proniknout na tamní trh jiným způsobem je prakticky nemožné. V druhé nejlidnatější zemi světa zavedla tamní vláda program s názvem Make in India, v jehož rámci u většiny státních kontraktů požaduje podíl výroby přímo v Indii. Ta vynakládá na armádu kolem 50 miliard dolarů ročně.

O zakázku na speciální radary usilovalo ve výběrovém řízení několik zahraničních výrobců a také jeden tuzemský konkurent T-CZ. „Díky tomu, že se zařízení z velké části vyrábí v Indii, jsme byli nejblíže úspěchu,“ podotkl Petráš.

T-CZ patří ve svém oboru mezi lídry českého technologického průmyslu a dodává své produkty a služby po celém světě. Prestižní projekt za stovky milionů korun pro indické ministerstvo obrany může podle českého velvyslanectví v Dillí otevřít dveře k dalším příležitostem.

„Ve většině případů dnes už indické ministerstvo obrany a další zákazníci požadují indigenizaci výroby a transfer technologií do Indie,“ uvedl obchodní rada ambasády Jakub Jaroš.

Letecké a obranné technologie patří k sektorům, které jsou pro české vývozce vysoce perspektivní. „Příležitosti jsou kromě letištních radarů i v kooperačních projektech na vývoj a výrobu proudových a vrtulových leteckých motorů, technologií a aplikací pro bezpilotní letouny a drony, či například v oblasti vesmírného průmyslu,“ dodal Jaroš.

Novým a jediným akcionářem pardubického výrobce radiolokačních a radiokomunikačních prostředků se loni stal L.P.P. Holding. Byla to jeho první investice do výrobních kapacit. T-CZ zaměřená na radiostanice převážně do kolejových vozidel a na radarové systémy vznikla po rozpadu Tesly Pardubice, mimo jiné výrobce kdysi obávaného pasivního sledovacího systému Tamara.

„Je dobře, že se český obranný průmysl konsoliduje. T-CZ je významným hráčem na trhu,“ řekl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

T-CZ nyní zaměstnává osm desítek lidí, například vývojáře radiokomunikačních a radiolokačních prostředků. Cílem je počet pracovníků už letos minimálně zdvojnásobit. Firma se neorientuje jen na vojenskou techniku. Zhruba sedmdesát procent českých vlaků jezdí s radiostanicemi od T-CZ, používají se rovněž v Jižní Koreji nebo Indonésii.

Majitel výrobce radarů L.P.P. Holding působí v českém obranném průmyslu dlouhodobě. Zaměřuje se na výrobu a vývoj leteckých přístrojů například pro nový český proudový letoun L-39NG, systémy pro autonomní řízení bezpilotních prostředků, rozpoznávání obličejů a analýzu videa za pomoci umělé inteligence. Vyvíjí a vyrábí i termální kamery a zaměřovače.

V letošním roce dokončuje s jihokorejskou firmou Mopiens dodávky nového radarového systému pro čtyři česká vojenská letiště. V dalším společném podniku s ukrajinskými partnery se zaměřuje na výrobu termálních kamer a zaměřovačů pro ukrajinskou armádu.

Kdo má jaderné zbraně a kde jsou rozmístěné?