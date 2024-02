Zemní plyn jako přechodné palivo a útlum uhlí do roku 2033. MPO aktualizovalo energetický plán

Česká energetika má do budoucna stát na jaderné energii a obnovitelných zdrojích energie, jejich podíl by se měl v příštích desetiletích minimálně zdvojnásobit. Počítá s tím aktualizovaná Státní energetická koncepce, jejíž návrh ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do meziresortního připomínkového řízení. Návrh také počítá s využitím zemního plynu jako přechodného paliva a postupný útlum uhlí do roku 2033. Novináře o tom dnes informovalo MPO v tiskové zprávě. Jde o první aktualizaci koncepce od roku 2015.