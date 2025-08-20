Zentiva na prodej. Indická Aurobindo plánuje převzetí za rekordní částku
Indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma jedná o převzetí českého výrobce léků Zentiva. Cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun), což by z ní udělalo dosud největší akvizici učiněnou farmaceutickou firmou z Indie. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informuje list The Economic Times.
Aurobindo jedná podle zdrojů se současným majitelem Zentivy, kterým je americká investiční společnost Advent International. Ta koupila Zentivu v roce 2018 od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi za 1,9 miliardy eur (v současném kurzu přibližně 46,5 miliardy Kč).
Společnost Aurobindo v oznámení pro akciovou burzu uvedla, že vedení zatím nepodepsalo žádné závazné smlouvy. Firmy Advent International a Zentiva se ke zprávě odmítly vyjádřit, napsala agentura Reuters.
Výrobci léků Zentiva k.s. v roce 2023 klesl čistý zisk asi o třetinu na 111,6 milionu korun. Celkové tržby podniku naopak meziročně téměř o pětinu vzrostly a dosáhly skoro 22 miliard korun. Zentiva se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci zejména tzv. generických léků. Produkty skupiny jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů.
Zentiva podle svých internetových stránek působí ve 35 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí.