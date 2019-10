Zisk BP kvůli nižším cenám ropy klesl o 40 procent | E15.cz

Zisk však překonal odhady analytiků, kteří čekali jeho propad až na 1,73 miliardy dolarů. Ve stejném období loni zisk činil 3,8 miliardy dolarů a v předchozím čtvrtletí 2,8 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

Prudký propad nebyl pro investory překvapením, protože BP už na počátku tohoto měsíce naznačila, že ve čtvrtletí zaúčtuje nehotovostní náklady v souvislosti s prodejem majetku za dvě až tři miliardy dolarů. Nakonec mimořádné náklady spojené s prodejem majetku činily 2,6 miliardy dolarů.

Výsledky přicházejí krátce poté, co generální ředitel Bob Dudley oznámil, že hodlá odstoupit po zveřejnění výsledků hospodaření za celý letošní rok, které se uskuteční 4. února 2020. Nahradit ho má současný šéf divize těžby Bernard Looney. Dudley pracuje v BP 40 let a funkci ředitele zastává téměř deset let.

Těžba ropy a plynu se snížila o 2,5 procenta na 2,568 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Důvodem byla údržba několika polí a dvoutýdenní přerušení těžby v Mexickém zálivu kvůli hurikánu Barry. Údaj nezahrnuje podíl 19,75 procenta v ruské firmě Rosněfť. Ceny ropy se ve třetím čtvrtletí meziročně snížily o 17 procent.

BP v letošním roce již prodala aktiva za 7,2 miliardy dolarů, naposledy podíl na Aljašce firmě Hilcorp Energy. Očekává se, že za celý rok prodá BP majetek za zhruba deset miliard dolarů.