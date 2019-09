Válka Saúdské Arábie s Íránem by způsobila kolaps globální ekonomiky, varoval korunní princ Salmán | E15.cz

Pokud se svět nesjednotí s cílem odstrašit Írán, hrozí další stupňování krize a ceny ropy by mohly dosáhnout nepředstavitelných výšin, řekl v rozhovoru s americkou televizí CBS korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán. Dodal, že pokud jeho země vstoupí do války s Íránem, povede to k totálním kolapsu globální ekonomiky. Upozornil však, že upřednostňuje mírové řešení.