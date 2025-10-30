Zisk Volkswagenu klesl o víc než polovinu, Škodě Auto se naopak daří
Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících letošního roku hospodařila s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy korun), což představuje meziroční pokles o 58 procent. Tržby koncernu vzrostly jen mírně, o 0,6 procenta na 239 miliard eur. Prodej aut se zvýšil o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů. Vyplývá to z výsledkové zprávy společnosti.
Ve třetím čtvrtletí Volkswagen dokonce zaznamenal provozní ztrátu 1,3 miliardy eur. Důvodem byly miliardové náklady spojené s americkými cly a změnou strategie u dceřiné značky Porsche.
Součástí koncernu je i česká automobilka Škoda Auto, která na rozdíl od mateřské společnosti vykázala růst. V prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun) a tržby jí stouply o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur.
Škoda Auto v období od ledna do září prodala celkem 870.000 vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.
Automobilka Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.