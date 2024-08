Výstavba gigafactory na pozemcích u Dolní Lutyně bude trvat déle, než jaká je představa investora. Takový je závěr analýzy advokátních kanceláří Rowan Legal a Cerha Hempel, kterou si nechala vypracovat Státní investiční a rozvojová společnost. Právníci proto státu doporučují zkrátit proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Možný nežádoucí dopad na přilehlou oblast, ve které žijí chránění ptáci, je přitom jednou z hlavních obav ekologů. To, že by mohlo ke zkrácení EIA dojít, ale zatím stát odmítá.

„Harmonogram projektu nemůže být stanoven dřív, než padne rozhodnutí investora o výběru lokality,“ píše vedoucí tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík. Advokáti odhadovali časový rámec povolování podle standardní délky řízení u podobných projektů v Česku, podle jejich zjištění ale bude proces pro investora příliš zdlouhavý. „Pokud by byly realizovány schvalovací procesy ve standardním režimu, by vzhledem k investorem jasně deklarovaným očekáváním pravděpodobně nebylo možné projekt vůbec realizovat,“ píše se v analýze.

Právníci státu doporučují, aby EIA buď urychlil, nebo na základě rozhodnutí vlády rovnou vynechal. „Relevantní prostor ke zkrácení, které by vedlo k zamýšlenému cíli, lze dle našeho právního názoru za současné právní úpravy vidět zejména v části týkající se posouzení vlivů na životní prostředí,” uvádějí v dokumentu, který je dostupný na stránkách Projektu Lutyně.

Etapizace projektu gigafactory u Dolní Lutyně.|Park Lutyně / MPO

Jejich analýza naznačuje, že by mohl investor v případě nezrychlení přípravy projektu o výstavbu projektu v lokalitě ztratit zájem. Protože navíc vláda dlouhodobě tvrdí, že jde o jediné pozemky, na kterých by byl investor ochoten stavět, je tak možné, že by Česko o možnost výstavby gigafactory mohlo přijít úplně.

Přesto ministerstvo průmyslu a obchodu zatím odmítá, že by stát plánoval jakékoli kroky pro urychlení přípravy. „Vláda byla o výsledcích této analýzy informována a nepřijala v tomto směru žádné další rozhodnutí. I nadále počítáme se standardním posuzovacím procesem,“ říká mluvčí ministerstva Vošahlík.

Ministerstvo navíc od začátku slibuje, že v případě, že ekologická studie vyhodnotí výstavbu gigafactory coby zátěž pro danou lokalitu, od projektu u Dolní Lutyně odstoupí. „Názor veřejnosti respektujeme, a pokud by projekt měl negativní dopady na životní prostředí, nebude realizován,“ napsal redakci začátkem srpna mluvčí rezortu Jozefa Síkely (STAN).

V Česku je možné u strategických investic využít proces rychlejšího povolování výstavby, případně urychlit vyvlastňování soukromých vlastníků pozemků, na kterých se má stavět. Takové projekty ale musí být uvedeny v příloze liniového zákona, který přípravu investičních staveb upravuje. Výstavba gigafactory v Dolní Lutyni mezi takové projekty nepatřila, do přílohy zákona se ale nakonec dostala s účinností od 1. července 2024.

V Polsku i Maďarsku by to šlo rychleji

Právníci dál posuzovali například to, jaké možnosti zrychlení posouzení vlivu na životní prostředí nabízejí sousední státy. V rychlosti a v množství administrativy vychází Česko v porovnání s Polskem nebo Maďarskem nejhůře, například v Maďarsku totiž posouzení vlivu na životní prostředí u většiny strategických investic řeší vláda v nařízení a zákon upravuje naprosté minimum. V Polsku je zase většina strategických investic upravena podzákonným předpisem.

V Česku je sice možné některé stavby z procesu EIA v souladu s evropskou legislativou zcela vyjmout nebo ho realizovat v jiné, zrychlené podobě, podle advokáta Jiřího Nezhyby z kanceláře Frank Bold musí stát dodržet dohodu, kterou podepsal s ekologickými spolky. „Podstatné je dodržení podmínek, které vyžadují důkladné posouzení vlivu projektu na životní prostředí, zejména jde o biologický průzkum, hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu, hodnocení vlivu záměru na ptačí oblast nebo studii proveditelnosti,“ připomíná.

Právě zmiňovaná ptačí oblast je jedním z hlavních argumentů ekologů, proč není lokalita u Dolní Lutyně k výstavbě gigafactory vhodná. Nedaleko od zvažovaných pozemků se totiž nachází soustava chráněných území Natura 2000. „Posuzování vlivů na životní prostředí zatím nezačalo, mělo by být součástí aktualizace zásad územního rozvoje,“ říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. V lokalitě by nyní podle ní měly probíhat předběžné průzkumné činnosti.