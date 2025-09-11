Zvrat v cílové rovince. Zentivu namísto Indů koupí finanční investoři z Chicaga
Nižší cena, zato sázka na jistotu. Takto hodnotí experti konečný výběr nového kupce Zentivy. Současný majitel, firma Advent International, potvrdila, že uzavřela dohodu o koupi s americkou investiční společností GTCR. Ještě donedávna přitom platila za favorita indická společnost Aurobindo Pharma, která sama léky vyrábí a která podle zahraničních zdrojů nabídla i vyšší cenu.
Společnosti GTCR a Advent transakci potvrdily ve společné tiskové zprávě. „Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat s manažerským týmem Zentivy v další fázi jejího růstu. Společnost má působivou historii organického růstu i akvizic, silný výrobní proces a vysoce efektivní výrobní platformu s klíčovým zaměřením na dodávky vysoce hodnotných léčiv,“ sdělil Sean Cunningham, výkonný ředitel společnosti GTCR.
Ještě v úterý se zdálo, že se k dohodě o koupi Zentivy blíží indický strategický investor Aurobindo Pharma. Na cílové rovince však finanční investor porazil stratéga, hodnotí expert na fúze a akvizice společnosti EY Petr Kováč.
Sázka na jistotu a klid pro Zentivu
Samotný prodejce důvody rozhodnutí nekomentuje, dá se ale odhadnout, v čem byly výhody a nevýhody nabídek jednotlivých uchazečů. „Vítězem byla spolehlivost nabídky, šlo o sázku na jistotu. GTCR je známý investor, který má bohatou zkušenost s takto významnými transakcemi, a to ze všech úhlů pohledu, třeba i financování,“ říká Kováč s tím, že investor se bude snažit o další konsolidaci trhu výrobců generik i léků. „Pro Zentivu to může znamenat příležitosti ke koupi svých konkurentů,“ dodává.
Ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel pro e15 uvedl, že roli v rozhodování mohl hrát i odlišný profil zájemců. Američané jsou investoři, kteří budou hledět na finanční cíl, ale cestu k němu nechají načrtnout a realizovat manažery. Pro Zentivu to znamená mnohem více volnosti a pokračování v režimu, který zná od současných vlastníků.
„Indové zase mají rozsáhlé výrobní kapacity, které by mohly mít zájem optimalizovat. To by sice mohlo přinést větší efektivitu, znamenalo by to ale větší zásahy do strategického rozhodování ve firmě a větší nejistotu pro Zentivu,“ myslí si Vrubel.
Další ze zdrojů e15, který si však nepřál být jmenován, zmiňuje i hledisko politické. „V případě, že by si Advent vybral indickou společnost Aurobindo, antimonopolní úřady by při schvalování transakce mohly být mnohem pečlivější a přísnější, než kdyby posuzovaly prodej do amerických rukou. Dokončení obchodu by to mohlo minimálně značně zpozdit. I s tímto rizikem prodávající určitě kalkuloval,“ dodal zdroj z farmaceutickéjo trhu. Hlavní výhodou indické nabídky byla naopak cena, která se podle serveru Economic Times mohla vyšplhat až k hranici pěti miliard eur.
Transakce podléhá obvyklým regulačním schválením a její dokončení se očekává začátkem roku 2026. Podle listu Financial Times GTCR za Zentivu zaplatí 4,1 miliardy eur, v přepočtu zhruba 100 miliard korun. Součástí kupní ceny je i převzetí dluhů Zentivy. Z hlediska valuace se tak cena dostala nad desetinásobek hrubého provozního zisku EBITDA, který loni činil přibližně 400 milionů eur. Z českého pohledu se tak jedná o jednu z největších transakcí za posledních deset let.
Největší transakce desetiletí na českém trhu
Rozsahem je obchod v poslední dekádě srovnatelný jen s několika málo českými transakcemi. Zůstaneme-li u prodejů přímo na území Česka, v posledních deseti letech se velikostí podobá pouze fúzi Avastu (185 miliard korun), akvizici Zentivy americkou společností Advent International (49 miliard korun) nebo prodeji Plzeňského Prazdroje (200 miliard korun). Do výčtu lze zařadit také prodej mírně nadpolovičního podílu telekomunikačních aktiv skupiny PPF (54 miliard korun), její akvizici společnosti Central European Media Enterprises (zhruba 49 miliard korun), nebo její dohodnutý prodej desetiprocentního podílu Petru Kellnerovi mladšímu (přes 40 miliard korun). PPF má sice domicil v Nizozemsku, plánuje ale přesídlení do Česka.
Zentiva vyrábí a distribuuje generické léky, podle údajů firmy působí ve více než třiceti zemích včetně Indie a zaměstnává téměř 4800 lidí, z toho 1500 v Česku.
Chicagská společnost GTCR je přední private equity společnost, která investuje do mnoha oborů, kromě zdravotnictví například i do finančních služeb nebo technologií či telekomunikací. Od svého založení v roce 1980 investovala více než 30 miliard dolarů do více než 290 společností a v současné době spravuje kapitál v hodnotě přibližně 50 miliard dolarů.