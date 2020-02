Světový obchod propadl - ranní přehled | E15.cz

USA se chystají na koronavirus

Americké úřady představily sérii opatření, která by USA mohly přijmout, pokud by epidemie koronaviru zasáhla zemi. Plány počítají s uzavíráním škol, rušením sportovních událostí, koncertů a dalších hromadných akcí. Úřady se připravují i na propuknutí pandemie.

Světový obchod klesl

Světový obchod loni zaznamenal první celoroční pokles od finanční krize. Aktualizované údaje ukazují, že objem obchodní výměny klesl o 0,4 procenta, ukazují údaje analytické společnosti CPB. Na vině jsou mimo jiné zesilující protekcionismus USA a zpomalování německé ekonomiky. Letošek nemusí být podle předpovědí kvůli globálnímu šíření koronaviru o nic lepší.

Akciový boom

Akciová burza v Hongkongu po těžkém roce poznamenaném protivládními protesty zažívá boom. Zatímco loni se objem obchodů propadl o 19 procent, letos rozkolísané akcie ovlivněné epidemií koronaviru celkový objem obchodů silně navyšují.

Úleva pro Merkelovou

Německá kancléřka Angela Merkelová se po dlouhé době dočkala dobrých zpráv z vlastní strany. Favoritem volby nového předsedy CDU se stal Armin Laschet poté, co jej překvapivě podpořil jeho konzervativní vyzyvatel Jens Spahn. Naděje Friedricha Merze, velkého odpůrce Merkelové, na zvolení do čela strany, tak pohasínají. Pro Mertlovou to mimo jiné znamená, že pravděpodobné zůstane předsedkyní CDU až do podzimu 2021, protože ani Laschet, ani Spahn jí nehodlají nutit k předčasnému odchodu z funkce.

Očekávané události

Jihoafrický ministr financí Tito Mboweni představí státní rozpočet na léta 2020-2021. Investoři očekávají plány, jak se země hodlá poprat se svým vysokým zadlužením. Výsleky hospodaření zveřejní mimo jiné francouzský výrobce luxusního zboží Hermés nebo španělská energetická společnost Iberdrola.