Bezpečnostní rada kvůli koronaviru nedoporučuje cesty na sever Itálie. V karanténě je třicítka Čechů | E15.cz

Koronavirus v Česku zatím není, ale existuje riziko, že by se mohl objevit. Nemocnice jsou na jeho výskyt připraveny, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Kvůli situaci se v úterý večer sešla také Bezpečnostní rada státu, která nedoporučuje občanům České republiky cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko. Lidé by také měli zvážit, zda nyní vůbec jezdit kamkoli do ciziny, řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Jihočeští hygienici nařídili preventivní domácí karanténu pro dvě desítky lidí, kteří se vrátili z oblastí, v nichž se objevila nákaza. Jsou mezi nimi i turisté, kteří přijeli z Itálie. U nikoho na jihu Čech se ale podezření na nemoc neobjevilo. Lidé v karanténě by neměli opouštět domovy, uvedla českobudějovická hygienická stanice. Zdůraznila, že číselný údaj preventivních karantén je za celý únor.

Testům na nový typ koronaviru se podrobilo také jednáct českých studentů vysokých škol, kteří přiletěli z Íránu. U šesti z nich už testy nákazu vyloučily, dalších pět na výsledky čeká, oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Jde o algoritmus od ministerstva zdravotnictví. Každý člověk, který se vrátí ze zasažených oblastí, by se měl nahlásit,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová.

Šest Čechů v ostrovní karanténě

V hotelu na kanárském ostrově Tenerife, kde španělské úřady kvůli potvrzené nákaze u jednoho z hostů nařídily karanténu, je šest českých turistů včetně jednoho dítěte.

Pět z nich odletělo na ostrov v pondělí a mělo se vrátit 6. března. Jedna turistka tam odcestovala už dříve. Zda se budou v plánovaném termínu moci vrátit, není jasné.

„S Čechy, kteří byli izolování v hotelu na ostrově Tenerife, jsme v kontaktu,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. „Důvodem uzavření budovy byla nákaza jednoho z klientů hotelu, je to tudíž preventivní opatření. O dalším postupu rozhodne tamní zdravotnická rada,“ doplnila.

Na pražském letišti v úterý ráno zajistili také jedenáct Čechů, kteří přicestovali z Íránu, kde je zvýšený výskyt koronaviru. Nyní je čeká preventivní vyšetření v Nemocnici Na Bulovce. Příznaky nemoci žádný z nich nevykazoval. Jsou to studenti vysokých škol v Plzni, Olomouci a v Českých Budějovicích.

Pražské letiště vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. Dezinfikovat se budou autobusy, které budou cestující z Itálie přivážet k branám.

Také letiště v Brně od středy přijme speciální opatření. Pro cestující s možnými potížemi bude k dispozici lékař, zaměstnanci letiště dostanou ochranné pomůcky. Záchranná služba bude mít připravený speciální tým.

Také čeští autobusoví dopravci, kteří nabízejí pravidelné spoje do Itálie, zavádějí kvůli šíření koronaviru preventivní opatření. Posádky jsou například vybaveny větším množstvím dezinfekčních prostředků, zvyšují také informovanost pracovníků i cestujících o situaci. Spoje zatím neruší.

Koronavirus a čeští podnikatelé

Zatím se zdá, že koronavirus má největší vliv na byznys českých podnikatelů. Problém mají například výrobci důlní techniky, kteří připravují spuštění výrobní linky právě v Číně. Koronavirus ovlivnil i byznys české firmy, která připravuje pro Čínu dodávku radarů pro civilní letectví.

České obchody již pociťují opačný problém. Dodavatelské řetězce začínají hlásit krácení dodávek například televizorů. Jeden z českých výrobců kol má zase problém s dodavatelskou sítí součástek. E-shopy už byly varovány, že jejich dodavatelé byli nuceni omezit výrobu. Lidé by raději měli počítat se sníženou dostupností některého zboží.

Šíření koronaviru v Itálii připraví Prahu o tisíce italských školáků, kteří do hlavního města přijíždějí na vzdělávací zájezdy. Prahu podle ředitele zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Itálii Luboše Rosenberga každoročně v únoru a březnu navštíví na čtyřicet tisíc školáků z celé Itálie. Kvůli nákaze zájezdy ale italská vláda od 23. února pozastavila. Italové se v počtu příjezdů do Česka řadí mezi ostatními národnostmi na osmou příčku, loni jich podle údajů Českého statistického úřadu v hromadných ubytovacích zařízeních přenocovalo bezmála 410 tisíc.

Nákaza už je hlášena ze dvanácti evropských zemí. V Itálii zemřeli další čtyři nakažení lidé, počet obětí tak stoupl na dvanáct. Informoval o tom deník Corriere della Sera s odvoláním na šéfa civilní obrany. Ten také oznámil, že nakažených je v Itálii 322, většina na severu země.

První případ koronaviru v zemi potvrdilo také Rumunsko. Nakažený se měl před třemi týdny vrátit právě z Itálie, uvedla rumunská televize. Rumunské úřady posléze zprávu dementovaly. Podle agentury Reuters byly zatím v zemi všechny výsledky testů negativní.

Obdobně Itálie souvisí s první nákazou ve Švýcarsku. Podle šéfa tamního Spolkového úřadu pro zdraví Pascala Struplera je nemocným sedmdesátiletý muž z nejjižnějšího kantonu Ticino. Nakazil se zřejmě 15. února v Milánu.

Oběti koronaviru oznámil v úterý také Írán, kde zemřeli tři lidé. V zemi tak od minulého týdne zemřelo šestnáct lidí a úřady potvrdily 95 případů nákazy. Je to ale oficiální údaj, neoficiální zdroje hovoří až o pěti desítkách obětí.

Vykoupené roušky

Ochranné pomůcky se Češi houfně vydali nakupovat už před měsícem. Na řadě prodejních míst byly vyprodány. A to přes to, že klasické ústní roušky před nákazou nechrání. Jsou však určeny nemocným, aby nemoc nešířili.

„Jako ochranu je třeba zvolit respirátory proti virům, které jsou založené na bázi filtru a brání průniku mikroorganismů zvenku dovnitř,“ uvedla už dříve odborná konzultantka sítě lékáren Benu Ivana Lánová. Podle posledních zpráv byly v únoru roušky v Česku postupně doskladněny.

Ministr zdravotnictví ale dnes požádal Správu státních hmotných rezerv, aby nakoupila desetitisíce roušek za desítky milionů korun. Správa čeká na specifikaci a technické upřesnění od ministerstva, které by měla získat do několika dnů. Poté co nejrychleji vypíše veřejnou zakázku, řekl předseda správy Pavel Švagr.

Koronavirus v Rakousku

V souvislosti s výskytem koronaviru v okolí Benátek a Lombardii se Rakušané rozhodli o víkendu dočasně přerušit vlakové spojení s Itálií. Zastavena tak byla osobní železniční doprava přes Brennerský průsmyk. K tomuto opatření vedlo podezření na nákazu u dvou cestujících ve vlaku z Benátek do Michova. Rakousko dokonce zvažuje zavedení hraničních kontrol na hranicích s Itálií.

Na vznik případné pandemie se snaží intenzivně připravit i vedení Evropské unie. „Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu,“ uvedl eurokomisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

V některých severoitalských městech, například v Miláně, se už lidé začali zásobovat potravinami. V některých supermarketech vykoupili nabídku trvanlivých potravin. Lombaride zavírá školy, ruší společenské akce a sportovní utkání.