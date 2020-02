Koronavirus zasáhl pražský byznys. Čínští turisté nepřijeli | E15.cz

Epidemie koronaviru vtrhla mezi obchodníky s luxusem v centru Prahy. Ne že by je snad ohrožovalo samotné onemocnění, každý den ale přicházejí o tisíce potenciálních zákazníků, kteří mají ve zvyku utrácet vysoké částky.

Výlohu prodejny Pražská čokoláda v Nerudově ulici zdobí samolepky v čínštině lákající zákazníky z nejlidnatější země světa na to, že zde mohou platit pomocí populárních čínských mobilních aplikací Alipay a WeChat Pay. „S tím tu nikdo neplatil tak půl roku,“ říká prodavačka a dodává, že po Novém roce znatelně ubylo i čínských turistů. „Číňané se tu prakticky neobjevili už tak měsíc. Na tržbách je to znát, protože obvykle dělali velké nákupy.“

Její zkušenost potvrzují i další obchodníci na takzvané Královské cestě, hlavní turistické trase vinoucí se centrem Prahy. „Čínští turisté se už skoro dva měsíce neukazují. Je to znát, protože patřili k těm, kteří hodně utráceli,“ stěžuje si prodejce českého granátu a dalších šperků na Malém náměstí. „Letos čínští zákazníci určitě chodí méně, ale nedokážu říct, jestli je to kvůli koronaviru. Každá sezóna je trochu jiná,“ krčí rameny jeho kolega z nedaleké Celetné ulice.

Až šest tisíc Číňanů za den

Jedno je jasné – počet čínských turistů v Praze v posledních týdnech spadl prakticky na nulu. Kvůli epidemii koronaviru Covid-19 platí v části pevninské Číny rozsáhlá karanténní opatření a zákazy cestování. Česko navíc na konci ledna kvůli nebezpečí šíření nákazy pozastavilo vydávání víz čínským občanům. Až do odvolání byly také zrušeny přímé lety z Číny od Česka i okolních zemí.

„Na přesná čísla je ještě brzy, ale zákaz přímých letů do Prahy i rušení leteckých spojů z Číny do Německa či Rakouska a rušení zájezdů znamená, že do ČR přijede každý týden odhadem o čtyři až šest tisíc čínských turistů méně,“ odhaduje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Za celý loňský rok do Česka přijelo necelých 620 tisíc čínských turistů, což je 5,6 procenta z celkového počtu, vyplývá z dat ČSÚ. Agentura Czech Turism uvádí, že se Číňané v Česku zdrží průměrně 2,5 dne a v 60 procentech případů nocují v Praze. V průměru za den utratí 1300 korun, což je řadí na roveň cestovatelů z USA nebo Japonska.

Specialisté v ohrožení

Absenci čínských turistů český turistický ruch jako celek pocítí jen omezeně, dodává Prouza. Zmínění obchodníci s luxusním zbožím ale patří mezi ty, kterým čínští zákazníci chybí nejvíce. „Číňané za toto zboží velmi výrazně utráceli,“ podotýká Prouza s tím, že v ještě mnohem horší situaci se ocitají firmy, které se na čínské turisty specializovaly, „ať už jde o některé hotely, které žily hodně právě z čínských hostů, o průvodce v čínštině nebo o firmy, které se specializovaly na pobyty pro čínské novomanžele“.

Soudě podle nápisů v čínštině, na které v centru Prahy narazíte doslova na každém kroku, by mohli mít důvod k obavám i další podnikatelé v cestovním ruchu. Většina z nich ovšem přiznává, že čínští turisté nepatří k jádru jejich zákazníků. Například žlutá budka cestovní kanceláře Prague Sightseeing Tours před Obecním domem je sice ozdobena nápisy v Čínštině, v ní sedící prodejce ale nezaznamenal, že by mu ubylo zákazníků. „Prohlídky v čínštině neděláme,“ říká. Nápisy prý slouží jen jako lákadlo. „Prý je tam dokonce chyba ve slově Český Krumlov,“ směje se. Jestli má méně čínských zákazníků, nedokáže říct i proto, že se turistů obvykle neptá, odkud pocházejí. „Obecně vzato Asiati jezdí stejně jako dříve,“ dodává.

Podle agentky z nedaleké budky společnosti Best Tour, která po Praze jezdí mimo jiné s takzvanými hop on – hop of autobusy, Číňané podobných služeb stejně nevyužívají. „Máme tu sice čínské audio, ale oni si Prahu většinou projedou pomocí MHD,“ tvrdí.

Pokud ale bude epidemie koronaviru dál postupovat, mohou jeho vliv pocítit prakticky všichni podnikatelé závislí na turistech. „S ohledem na pokračující šíření koronaviru očekáváme pokles příjezdů i z dalších zemí,“ varuje Prouza. Citelně by se mohl projevit například výpadek turistů z Jižní Koreje, kde je epidemie koronaviru rovněž na vzestupu. Do Česka jich jezdí jen o něco méně než z Číny, utrácejí přitom ještě více.