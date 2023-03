Alibaba se rozpadne na šest divizí, základní úroková sazba zůstává na sedmi procentech | e15.cz

Dobré ráno! Je 89. den roku, svátek má Arnošt. V tento den roku 2004 narukovali do výkonu základní vojenské služby v Armádě České republiky poslední branci. Jejich propuštěním do civilu 21. 12. přestala všeobecná branná povinnost v České republice platit.

Čínský internetový gigant Alibaba se rozdělí na šest samostatných divizí. Podle expertů jde o reakci na tlak čínské vlády, která chce omezit rostoucí vliv velkých technologických společností. Firma plány na restrukturalizaci oznámila poté, co se její zakladatel a jeden z největších soukromých akcionářů Jack Ma po více než roce nečekaně objevil znovu v Číně.

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, na této úrovni je od loňského června. Pro ponechání sazby hlasovalo šest členů bankovní rady, jeden navrhl růst sazeb o 0,25 procentního bodu, uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. Bankovní rada také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Rusko se v poslední době chlubí rekordně nízkou nezaměstnaností, kterou vydává za důkaz odolnosti ekonomiky vůči západním sankcím. Skutečnou příčinou je však nedostatek pracovní síly, především mužské. V důsledku mobilizace a útěků před ní chybějí zemi stovky tisíc mužů. Problémy má zejména strojírenství, stavebnictví a maloobchod. Firmy se o pracovníky přetahují zvyšováním platů.

„Výkonné systémy umělé inteligence by se měly vyvíjet až poté, co si budeme jisti, že jejich účinky budou pozitivní a rizika zvládnutelná,“ píše na začátku výzvy, kterou podepsal Elon Musk, Steve Wozniak nebo Yuval Noah Harari. Signatáři prohlášení, které dal dohromady Future of Life Institute, vyzývají technologické firmy, aby na šest měsíců přerušily vývoj AI systémů, které jsou pokročilejší než populární Chat-GPT4 od organizace OpenAI.

Poslední dva roky na globálním devizovém trhu kraloval americký dolar. A platilo to jak při pohledu na dolarový index měřící výkonnost zelených bankovek vůči šesti nejvýznamnějším světovým měnám, tak i pokud se podíváme na nejobchodovanější měnový pár na světě – kurz eura vůči dolaru. Právě na něm je patrné dlouhodobé nadhodnocení dolaru proti společné evropské měně. Například podle parity kupní síly by měl kurz dle propočtu OECD činil více než 1,3 dolaru za euro.

