Dobré ráno! Je 342. den roku, svátek má Květoslava. V tento den v roce 1980 byl v New Yorku zastřelen John Lennon.

Železniční dopravci očekávají, že trakční elektřina, kterou pro ně nakupuje Správa železnic, značně podraží. Jelikož by pouhé zvýšení cen za dopravu na pokrytí o desítky procent dražší energie nestačilo, dopravci kvůli tomu částečně urychlují nákup modernějších vlaků. A to takových, které mají nejen efektivnější provoz, ale také schopnost vyrábět elektřinu rekuperací a vracet ji do sítě.

Ačkoliv si Česko v uplynulých týdnech vysloužilo přezdívku „nemocný muž Evropy“, mnoha zdejším podnikům se daří. A některým natolik, že pro své zaměstnance chystají 13. plat. Podle průzkumu Hospodářské komory v soukromém sektoru dostane třináctou mzdu, vánoční prémii nebo odměnu každý čtvrtý zaměstnanec, tedy podobně jako loni.

Ačkoliv byla Toyota mezi prvními výrobci, kteří se rozhodli zkoušet nové technologie, například hybridní nebo vodíkový pohon, v přecházení na produkci čistě elektrických automobilů paradoxně zaostává za konkurencí. Ryze bateriovým vozům nedala přednost před ostatními, to se ale nyní mění. Toyota zrychlí výrobu elektromobilů v Evropě, sdělil magazínu Nikkei Asia šéf evropské divize japonské automobilky Jošihiro Nakata. Významně z toho může těžit její kolínský závod, jeden ze tří v Evropě.

V říjnu se Investown stal první firmou, která dostala licenci od České národní banky na poskytování investičního crowdfundingu. Její spoluzakladatel Alan Pock a jeho tým se ji chystají využít a plánují nyní expanzi do zemí střední Evropy. „Už jsme rozjeli první projekt na Slovensku. Takže teď budeme testovat tamní trh. Ale díváme se i na další země, hlavně na Rumunsko a Rakousko,“ říká Pock.

Stane se dnes: