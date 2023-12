Třinácté platy budou i letos. Firmy si chtějí udržet zaměstnance

„Je to vůle k tomu, udržet si svoje kvalifikované zaměstnance, nepustit je na trh práce, nezbavit se jich, chovat se k nim korektně a počítat s nimi do budoucna,“ komentuje výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Odměny by dokonce měly být v průměru o něco vyšší než v loňském roce, pohybovat se budou od 22 do 46 tisíc.

„Některé podniky přemýšlejí tak, že nebudou poskytovat bonusy na konci roku, ale jsou připraveny navyšovat mzdy v příštím roce. Někdo je zase připravený dát mimořádnou odměnu, ale o něco míň bude navyšovat mzdy v příštím roce,“ popisuje přístup firem Zajíček.

Na odměny se chystají spíše větší podniky. Silnější šanci mají například pracovníci ve zpracovatelském průmyslu. A také ve stavebnictví, jakkoli se v tomto oboru čeká útlum a firmy už začínají pomalu pociťovat propad kancelářské i bytové výstavby. Obávají se nicméně nedostatku pracovníků a také proto odměny vyplácejí. Nešetří ani na mzdách zaměstnanců, například Metrostav už vyhověl požadavkům odborů a přislíbil zaměstnancům v rámci kolektivního vyjednávání, že v příštím roce navýší minimální mzdové tarify o osm procent.

Odměn se zaměstnanci dočkají bud v prosincové výplatě, jako třeba v Lovochemii, nebo až v lednu nebo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024. Například České dráhy ale žádnou vánoční prémii vyplácet nebudou, vedení společnosti však nechtělo komentovat důvody.

Kaufland rozdával odměny už dříve, za březen a červen vyplatil svým zaměstnancům 150 milionů korun, dalších 18 milionů připadlo na mimořádné odměny v řjnu. Před koncem roku zaměstnance obdarovává vánočním balíčkem a slevami na nákup. Pracovníci Orlen Unipetrolu mohou čekat nejen 13. mzdu, ale i mimořádný bonus ve výši 23 tisíc korun.

Pokud firmy v příštím roce nebudou pod velkým tlakem kvůli cenám energií nebo nepřijdou další vnější šoky, šéf komory Zajíček očekává, že budou vyplácet odměny a zvyšovat mzdy i v příštím roce. Letošní průměrná nominální mzda by podle předpokladů Hospodářské komory po započtení 13. platů a dalších odměn měla oproti loňsku poskočit zhruba o tři tisícovky na 43 600 korun. Růst mezd bude pokračovat i v roce 2024, v průměru o sedm procent, a průměrná mzda by napřesrok podle odhadů komory mohla činit 46 700 korun.