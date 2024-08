Televize má stále velkou sílu, a pokud se chcete stát v Česku opravdovou celebritou, nevyhnete se jí. To pochopil i Martin Mikyska alias Mikýř a jeho tým. Začínali v online Mall TV a zároveň budovali vlastní youtubový kanál. Dnes s desítkami tisíc předplatitelů nejen na této platformě mohou generovat měsíčně miliony korun na internetovou show áčkového formátu. A pomáhá jim v tom i Mikýřovo občasné angažmá v tradiční televizi.

V situaci, kdy nabídka není schopna uspokojit poptávku, případná podpora hypoték jen způsobí zvýšený zájem lidí. Tržní nerovnováha na trhu s byty se pak ještě více prohloubí a ceny bydlení půjdou nahoru, je přesvědčen Jan Sadil, výkonný ředitel skupiny JRD, jejíž součástí je i developerská divize.

VIDEO:Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, švarcsystém nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Jeden starý vtip se ptá na rozdíl mezi politikem a mafiánem, jen aby odpověděl, že tam vlastně žádný není. Až na to, že se mafie lépe obléká. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali dva mladí výzkumníci Alessandra Feniziová a Raffaele Saggio, jejichž výzkum ve svém posledním čísle otiskl možná nejprestižnější ekonomický akademický časopis na světě American Economic Review. Výsledek potvrzuje, že vtip je jenom vtipem a pod mafií se příliš dobře nežije.

Americké akcie se oklepaly z největšího propadu za téměř dva roky. Investory nejprve zklamaly finanční výsledky Tesly a částečně i Alphabetu, tento týden jim ale pokračující výsledková sezona vrací víru v technologické obry, jejichž akcie během posledních dní posílily. K optimismu přispělo i středeční prohlášení šéfa Fedu Jerome Powella o tom, že je na stole první snížení úrokových sazeb po covidové pandemii.

