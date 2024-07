Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, maďarská strana Fidesz současného premiéra Viktora Orbána a Svobodná strana Rakouska (FPÖ) zakládají novou politickou alianci. Na tiskové konferenci ve Vídni to dnes oznámil šéf FPÖ Herbert Kickl. Ke spolupráci vyzývají i další evropské strany, cílem je založit v Evropském parlamentu (EP) novou frakci. Ta může vzniknout, pokud v ní budou europoslanci alespoň ze sedmi různých zemí EU.

Na Google Maps se nedávno objevil snímek experimentálního podvodního dronu americké armády zvaného Manta Ray. Upozornil na to deník The New York Post . Manta Ray vyrobila společnost Northrop Grumman a počátkem tohoto měsíce zveřejnila první záběry z jeho testů. Řadu podrobností – např. rozměry dotyčného dronu – však stále držela pod pokličkou.

Podívejte se na rozhovor s šéfem Sparty Tomášem Křivdou v pořadu FLOW:

Tomáš Křivda, šéf Sparty|Tomáš Sovinský

Neutěšené prostředí pražské Palmovky by se do budoucna mohlo stát moderní čtvrtí pro tisíce nových obyvatel. Plány Pražské developerské společnosti jsou nyní blíže realitě, když pražští zastupitelé minulý týden schválili změnu územního plánu, která rozvoj oblasti umožní. Nové sídlo by zde měla najít evropská agentura pro kosmický výzkum EUSPA, která vznikne na místě nedostavěné administrativní budovy, kde měla původně sídlit radnice osmé městské části.

Úřad práce eviduje až o osmdesát procent větší zájem o vzdělávací kurzy oproti loňskému roku. Jeho generální ředitel Daniel Krištof označil květnový nárůst rekvalifikací za „raketový“. Nadcházející měsíce jsou podle něj ideálním obdobím, kdy se mohou lidé dovzdělávat a připravit se tak na září. „Absolvování kurzu v létě nejenže může lidem pomoci vydělávat víc, ale také zvýšit šance najít lepší zaměstnání na podzim, kdy je k dispozici víc pracovních pozic,“ vysvětluje.

Stane se dnes: