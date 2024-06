Neutěšené prostředí pražské Palmovky by se do budoucna mohlo stát moderní čtvrtí pro tisíce nových obyvatel. Plány Pražské developerské společnosti jsou nyní blíže realitě, když pražští zastupitelé minulý týden schválili změnu územního plánu, která rozvoj oblasti umožní. Nové sídlo by zde měla najít evropská agentura pro kosmický výzkum EUSPA, která vznikne na místě nedostavěné administrativní budovy, kde měla původně sídlit radnice osmé městské části.