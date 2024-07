Pondělního uvedení nového stavebního zákona v platnost se dokonce někteří stavebníci obávají natolik, že do konce školního roku přehltili úřady žádostmi o povolení ještě podle starých pravidel. „Situace na některých stavebních úřadech je před plnou účinností nového stavebního zákona náročná,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Současný nápor má více důvodů. Jeden z nich je, že dojde ke zvýšení poplatků u některých kategorií staveb, které se dojednalo ještě za mé předchůdkyně Kláry Dostálové. Někteří proto chtějí stihnout ještě za nižší sazbu,“ domnívá se ministr.

Nejvyšší zdražení bude u žádostí o povolení studně, kde se poplatek zvýšil z 300 korun na 10 tisíc korun. Za povolení garáže místo tisícikoruny zaplatí stavebníci pět tisíc korun. Sazba se významně zvyšuje také u správního poplatku za místní šetření a to z 500 korun na 2000 korun za každou započatou hodinu. Zákon zavádí i několik zcela nových poplatků, například tisíc korun za rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby.

„Stalo se přesně to, na co už řadu měsíců upozorňujeme. Stavební úřad zavalily žádosti o stavební povolení. A to včetně těch narychlo spíchnutých, které mají řadu nedostatků. Investoři soukromí, ale i veřejní, je podali v panice postaru tak, jak je měli, bez ohledu na vady,“ uvedl v pátek místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. „Nevíme, co bude, krčí rezignovaně zaměstnanci stavebních úřadů a vozí v nákupních košících z podatelny tuny papírů. Nic horšího dosud nezažili. Na stavebním úřadu Prahy 8 přibylo podání o 40 procent,“ dodal Nepil, který viní Bartoše za špatné přípravy. Úředníci neměli podle něj možnost se systémem pořádně seznámit. Podoba důležitých vyhlášek je také známá teprve několik týdnů.

„První červenec je pouze začátek, očekáváme, že bude trvat několik týdnů a možná měsíců, než si vše takzvaně sedne,“ přiznává Bartoš, který zároveň upozorňuje že stavební zákon počítá s tříletým přechodným obdobím. Do konce června 2027 mohou lidé podávat rozpracované projekty podle dosavadních předpisů. Úředníci tak budou povolovat část žádostí podle starého zákona, část podle nového. Ve spojení s tím, že mnoho úředníků raději z oboru odchází, může podle kritiků některé úřady paralyzovat.

Portál stavebníka je určen pro veřejnost.|Ministerstvo pro místní rozvoj

Nový stavební zákon má za úkol celé povolovací řízení významně zrychlit. Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat online. Všechny dotčené orgány a stavebníci budou komunikovat s jednotném systému. „Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,“ přiblížil Bartoš nový Portál stavebníka. Zrychlení mají pomoci i lhůty. Například rodinný dům by měl získat rozhodnutí už do 30 dnů, na složitější stavby budou mít úředníci dvakrát tolik. V případě, že nerozhodnou včas, povolí se stavba automaticky. Do konce letošního roku budou nicméně platit prodloužené lhůty.

„Kdybych já stavěla, šla bych na úřad až v lednu 2025, nechtěla bych jít do dvoustupňového řízení, které zatím platí. A za druhé bych si nechtěla projít dvojnásobnými lhůtami, které čekají všechny, kdo podají žádosti od července do prosince 2024,“ radila před časem v pořadu FLOW Hana Landová z Hospodářské komory.