Ministerstvo práce a sociálních věcí loni v květnu ve spolupráci s Úřadem práce ČR spustilo v rámci Národního plánu obnovy portál se vzdělávacími kurzy Jsem v kurzu. Z fondů Evropské unie na něj jde přes 5,5 miliardy korun. „Ten, kdo se průběžně vzdělává a posiluje své digitální kompetence, má daleko větší šanci na udržení nebo získání dobré práce,“ říká Krištof. Do programu se zatím přihlásilo 25 tisíc lidí, přičemž největší zájem je o kurzy programování či online účetnictví.

Nedostatečné digitální znalosti má přitom až čtyřicet procent Čechů. Úřad práce a neziskové organizace, které se zaměřují na začlenění ohrožených skupin na trh práce, si od kurzů slibují hlavně zvýšení těchto dovedností u lidí těsně před důchodem nebo u žen po rodičovské dovolené. „Teď se rozhoduje o tom, zda nejstarší občané, kterých neustále přibývá, budou mít přístup k digitálním službám státu,“ komentuje ředitel vzdělávacího centra Elpida Jan Bartoš.

Zatímco nyní tvoří lidé starší 65 let zhruba pětinu české populace, v polovině století to podle Úřadu práce bude skoro třetina. Podle odhadů by pak do deseti let mohlo každý rok do důchodu odcházet až o sedmdesát tisíc lidí víc než absolventů vstupujících na trh. „Za posledních deset let se počet pracujících důchodců zdvojnásobil. Je naší povinností dělat vše pro to, aby měli šanci zůstat na trhu práce, cítili se začleněni a nebyli vyobcováni mimo stále důležitější digitální komunitu,“ říká Bartoš.

V Česku je nouze v oblasti ICT

Do roku 2030 má přitom podle odhadů neziskové organizace Czechitas poskytující vzdělávací IT kurzy zaměřené na ženy narůst podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti. A to až o čtyřicet procent. „Tři čtvrtiny českých firem mají problémy obsadit volné pozice v informačních a komunikačních technologiích, což je největší nouze mezi evropskými zeměmi. Přitom žen v IT sektoru v Česku pracuje pouze deset procent,“ upozorňuje zakladatelka Czechitas Dita Formánková.

Jde tak o nejmenší podíl v Evropské unii. Data přitom dlouhodobě ukazují, že větší zapojení žen na trhu práce a do vedení firem by mohlo zvýšit HDP celosvětově až o osm procent. „Navíc nám naše průzkumy říkají, že každá rekvalifikovaná žena přináší 114 tisíc korun ročně do státního rozpočtu,“ dodává Formánková.

Generální ředitel Úřadu práce proto podepsal v pátek 21. června memorandum o podpoře digitálního vzdělávání s ředitelem Národní knihovny ČR Tomášem Foltýnem. Slibuje si od něj lepší dostupnost rekvalifikačních kurzů nejen pro seniory. „Česká republika disponuje nejhustší sítí veřejných knihoven v celé Evropě. Ty tvoří jedinečnou infrastrukturu podporující různorodé oblasti celoživotního vzdělávání. Spojení s aktivitami Úřadu práce dodává možnostem vzdělávání další rozměr – jak obsahový, tak finanční,“ komentuje spolupráci Foltýn. Právě přímo v knihovnách se budou zájemci moci zúčastnit rekvalifikačních kurzů, Národní knihovna pak naváže na nově vyhlášený program DIGI pro firmu.