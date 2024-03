Investiční skupina Natland Tomáše Rašky posiluje v developmentu. V polovině února koupila kladenský projekt Stromovka, který bude jeho prvním developerským projektem mimo území hlavního města Prahy a zároveň dosud jeho druhým největším vůbec. Prodávajícím je rodinná developerská firma EBM Group Ľubomíra Vaise a jeho syna Jakuba. Informaci e15 potvrdila společnost Natland, cenu strany obchodu nekomentovaly.

Zní to jako utopie nebo námět na sci-fi film. Na dosud málo využívané zemědělské půdě vzniknou desetitisíce domů napájených energií ze solárních a větrných elektráren pro statisíce obyvatel ze střední třídy, kteří tam budou spokojeně žít a pracovat v kvalifikovaných profesích, například ve zbrojním průmyslu. Nová města se už přece ve vyspělém světě skoro vůbec nestavějí, naopak se brání jejich rozrůstání do volné krajiny. Ale co když by se něco takového stalo v Americe, tím spíš v Kalifornii, kde je přece možné všechno? Co kdyby ho zaštítili a financovali technologičtí miliardáři ze Silicon Valley? A co kdyby celý projekt vedl Čech? Stále utopie? Ne, tohle je skutečnost. Do několika let takové město opravdu může vyrůst hned vedle San Franciska. Plán má jméno California Forever.

Česká skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta se chystá investovat do obranných technologií. Prostřednictvím firmy Piombino Group chce získat stoprocentní podíl v prostějovské společnosti URC Systems vyvíjející zejména rušicí a rádiové systémy pro českou armádu, policii nebo pro NATO. Transakci aktuálně schvaluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments se stal za 2,5 miliardy korun minoritním podílníkem Emma Alpha Holdingu, hlavní investiční platformy skupiny Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce. Podíl fondu bude činit 8,1 procenta. „Na úrovni J&T nás s Emma Capital pojí řada projektů. Tato investice je tak zcela v souladu s naší filozofií - investovat do léta budovaných partnerství. Portfolio Emma Alpha navíc vhodně obohacuje rozložení našeho fondu o podíly v privátně vlastněných společnostech zejména ve východní a jihovýchodní Evropě,“ uvedl člen investičního výboru J&T ARCH Adam Tomis.

