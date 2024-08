Dekarbonizace společnosti nás bude něco stát, říká natvrdo „dvojka“ klimatické politiky v Evropské komisi a jeden z nejvýše postavených Čechů v evropských institucích Jan Dusík. Jinak to ale podle něj nepůjde, protože lidstvo míří kvůli klimatické změně do zdi. „Volání po revizi Green Dealu je rozhodně opodstatněné, ale je to vlamování se do otevřených dveří, protože s přehodnocením předpisů se počítá od začátku a je to v nich zakotvené,“ reaguje zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku v Evropské komisi na skepsi, která zní z Česka na adresu zelenání Evropy a upozorňuje, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová má teď k prosazení svých cílů silnější mandát než v předchozím období.

Výbuchy na plynovodech Nord Stream ze září 2022 byly výsledkem ukrajinské tajné operace. S odvoláním na řadu ukrajinských a západních představitelů to napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého měla sabotážní počin na svědomí šestičlenná posádka malé jachty. Plán původně schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj; později se operaci snažil zastavit, ale neúspěšně, tvrdí WSJ. List se v obsáhlém materiálu odkazuje mimo jiné na čtyři vysoce postavené ukrajinské činitele z oblasti obrany a bezpečnosti, kteří se buď operace přímo zúčastnili nebo o ní věděli. Všichni uvedli, že plynovody byly legitimními cíli v rámci konfliktu, který Rusko v únoru 2022 rozpoutalo na Ukrajině. Kyjev ve čtvrtek odmítl, že by se na explozích podílel.

VIDEO: „Cestuje nejvíc lidí v historii, současná situace je neudržitelná,“ řekla v pořadu FLOW expertka Dolanská

FLOW: Cestuje nejvíc lidí v historii, současná situace je neudržitelná, tvrdí expertka Dolanská. • e15

Pražský městský soud bude muset znovu rozhodovat o tom, zda uzná švýcarský verdikt, podle kterého měl miliardář Jiří Diviš přijít o majetek za zhruba 915 milionů korun. Spor o propadnutí majetku se týká letité kauzy Mostecké uhelné společnosti (MUS). Diviš dostal ve Švýcarsku za podvod a praní špinavých peněz dvacetiměsíční podmíněný trest, tamní soud rozhodl také o propadnutí části jeho majetku ve prospěch Švýcarska.

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors loni víc než zdvojnásobil ztrátu. V roce 2022 hospodařil po zdanění se ztrátou 103 miliony korun, za rok 2023 ztrátu prohloubil na 272 milionů. Tržby společnosti loni klesly o 30 procent na 1,63 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Letos v květnu firma oznámila, že propustí 160 lidí, tedy přes polovinu zaměstnanců. V červenci uvedla, že celkem do konce letošního září propustí 200 lidí. Loni podle výroční zprávy pracovalo ve firmě 317 lidí.

Stane se dnes: