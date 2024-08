Jenom během prvního čtvrtletí letošního roku přijely do českých hotelů podle Czechtourismu víc než čtyři miliony hostů. Podle zakladatele a šéfa největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody je letní sezóna zatím vydařená.

Turisté po covidu méně plánují a více rezervují na poslední chvíli. Je to dobrá hra, na které se dá vydělat, říká hoteliér Svoboda

Dvacet let po vstupu do Evropské unie a Severoatlantatické aliance jsou pobaltské země stále lépe infrastrukturně propojeny s Ruskem a Běloruskem než se svými „novými“ západními spojenci. Situace se stala neúnosnou po ruské invazi na Ukrajinu. Je zřejmé, že nedostatečné železniční spojení a tamní široký rozchod kolejí by komplikovaly obranu těchto třech zranitelných zemí. Slabinu má vyřešit pobaltský „projekt století“ Rail Baltica, který propojí polskou Varšavu s estonským Tallinem. Provázejí ho však zdržení a obava o finanční zdroje.

Americký prezident je pravděpodobně „nejdražší“ politickou funkcí na světě. Kandidáti usilující o křeslo v Bílém domě k jeho získání zpravidla potřebují stovky milionů dolarů a ani letošní volby nejsou v tomto ohledu výjimkou. Kdo vlastně astronomické účty za prezidentské kampaně zaplatí? A opravdu pokaždé vyhraje kandidát s největším balíkem peněz?

Než jde žena ven, tak se většinou hezky obleče a upraví. Alespoň taková je představa bývalého ministra financí a expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska o tom, co ženy obvykle dělají před odchodem z domu. Tuto část výroku pravděpodobně není nutné rozporovat a není ani potřeba jej nutně vztahovat na ženy. Před odchodem do práce, na nákup nebo na sraz s přáteli se hezky obleče a upraví kde kdo.

