Telekomunikační operátor Cetin spadající do skupiny PPF podle informací e15 koupil dalšího malého konkurenta. Od podnikatelů Miroslava Holuba a Martina Richtarika získal poskytovatele internetu M.Net Studénka působícího na Ostravsku. M.Net má v několika obcích v blízkosti Ostravy vlastní optickou síť. V asi padesáti dalších obcích poskytuje internetové připojení skrze bezdrátovou technologii. Vedle toho nabízí IPTV, volání přes internet (VoIP) a přeprodává velkoobchodní nabídku připojení skrze technologii DSL.

Ministrem pro vědu, výzkum a inovace se pravděpodobně stane dosavadní šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek. Širší vedení TOP 09 ve čtvrtek schválilo jeho nominaci do funkce. Dosavadní šéfku resortu Helenu Langšádlovou by Ženíšek mohl nahradit příští týden. Politik TOP 09 v úterý řekl, že by za své priority považoval rozpočet pro vědu a chystaný zákon, který by měl reformovat transfer technologií.

Mediální gigant Warner Bros. Discovery neprožil ideální vstup do nového roku. Od ledna do března utržil méně a ztrátu krotil pomaleji, než se očekávalo. Ani nárůst počtu předplatitelů ve streamingovém byznysu tak neodvrátil pokles akcií „Warnerů“ před otevřením americké burzy o jednotky procent v době přípravy tohoto článku. Místo toho se dočkal lehce posměšných komentářů na sítích typu: „Už ani Batman WBD nezachrání.“

Takřka polovina věřitelů padlé Sberbank ještě ani do počátku letošního května nezažádala o výplatu svých peněz. Svědčí o tom zatím poslední údaj insolvenční správkyně zkrachovalé banky, podle něhož takřka sedm tisíc z celkem více než patnácti tisíc věřitelů dosud neprojevilo zájem o své peníze. Na stole tak stále zůstává přes čtyři miliardy „zapomenutých“ peněz, které marně čekají na svého majitele. Insolvenční správkyně Sberbank proto začátkem května znovu požádala o prodloužení lhůty k výplatě peněz.

VIDEO: Rozhovor e15 s generálním ředitelem České televize Janem Součkem

